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Yağmur ve soğuk geri geliyor...

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Yağmur ve soğuk geri geliyor...
Yağmur ve soğuk geri geliyor...

Ülke soğuk ve nemli havanın etkisi altında kalacak.

Soğuk ve nemli havanın etkisi altında kalacak olan bölgede hava sıcaklığı önümüzdeki hafta perşembe ve cuma günü 10 dereceye kadar düşecek.

Meteoroloji Dairesi’nin 22-28 Aralık tarihlerini kapsayan  hava tahmin raporuna göre; 25, 26 ve 27 Aralık tarihlerinde yağışlı, diğer günlerde ise genellikle parçalı bulutlu geçecek.

Hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde  18-21 derece, perşembe ve cuma günleri 10-13 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar,  genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, çarşamba ve perşembe günleri zaman zaman kuvvetli  esecek.

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