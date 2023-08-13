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Yakın Doğu İlkokulu öğrencileri Fransa Milli Eğitim Bakanlığı onaylı DELF Prim sınavında yüzde 100 başarı oranı yakaladı

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Fransa Milli Eğitim Bakanlığı onaylı DELF Prim sınavında, Yakın Doğu İlkokulu ve Yakın Doğu Okul Öncesi öğrencileri yüzde 100 başarı oranı yakaladı
Yakın Doğu İlkokulu öğrencileri Fransa Milli Eğitim Bakanlığı onaylı DELF Prim sınavında yüzde 100 başarı oranı yakaladı

Fransa Milli Eğitim Bakanlığı onaylı DELF Prim sınavında, Yakın Doğu İlkokulu ve Yakın Doğu Okul Öncesi öğrencileri yüzde 100 başarı oranı yakaladı

Yakın Doğu Okul Öncesi ve Yakın Doğu İlkokulu, İngilizcenin yanı sıra öğrencilerine ileri düzeyde hakim oldukları ikinci bir yabancı dil kazandırmak amacıyla 2018’den bu yana Fransızca eğitime devam ediyor. Lefkoşa, Girne ve Yeniboğaziçi kampüslerinde okul öncesi seviyesinden başlayarak haftada 5 ders Fransızca eğitimi alan Yakın Doğulu öğrenciler, Fransız Enstitüsü tarafından düzenlenen “DELF Prim” sınavlarında yüzde 100 başarı oranı yakaladı. Sınava giren Yakın Doğulu 69  öğrencinin tamamı sınavı başarıyla geçti.

DELF Prim, Fransa Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen ve özellikle ilkokul eğitimindeki çocuklar için tasarlanmış bir Fransızca dili yeterlilik sertifika sınavıdır. Dinleme, okuma, yazma ve konuşma olmak üzere dört beceriyi değerlendirerek, çocukların Fransızca iletişim becerilerini ölçmeyi amaçlıyor. Yaşam boyu geçerliliği olan DELF belgeleri, tüm dünyada ve Türkiye’de kamu kurumları, bankalar, özel sektör ve Fransız-Türk şirketleri tarafından tanınıyor. Bu diplomalar ayrıca, Fransız veya frankofon üniversitelere kayıt olmak, Fransa Büyükelçiliği ve diğer kurumların eğitim burslarına başvurmak, Kanada ve Quebec’e göçmenlik başvurusu yapmak için de zorunlu.

ydk-ogrencileri.jpegErtan Aligüllü: “Okulların açılmasından hemen sonra düzenleyeceğimiz törende öğrencilerimize, yaşam boyu geçerli olan başarı sertifikalarını teslim edeceğiz.”

Yakın Doğu İlkokulu, Yakın Doğu Yeniboğaziçi İlkokulu ve Dr. Suat Günsel Girne İlkokulu’nda eğitim gören öğrencilerini, İngilizceye ana dil seviyesinde hakim bir şekilde hayata hazırladıklarını hatırlatan Yakın Doğu İlköğretim Eğitim Başkanı Ertan Aligüllü, “Okul Öncesi seviyesinden başlayarak öğrencilerimize ikinci bir dil kazandırmak için 2018’den beri Fransızca eğitimlerimizi de sürdürüyoruz” ifadesini kullandı.

Aldıkları nitelikli dil eğitimiyle kazandıkları Fransızca dil becerilerini ölçümlemek için öğrencilerine Fransa Milli Eğitim Bakanlığı onaylı “DELF Prim” sınavına girme olanağı da sunduklarını söyleyen Aligüllü, “Geride bıraktığımız 2022-2023 eğitim yılı sonunda gerçekleştirilen DELF sınavlarına katılan 69 öğrencimizin tamamı, sınav sonunda başarı belgesi almaya hak kazandı. Böylece öğrencilerimiz DELF Prim sınavında  yüzde 100 başarı sağlamış oldu” ifadelerini kullandı.

Elde ettikleri başarı nedeniyle öğrencilerini ve Fransızca öğretmenlerini kutlayan Yakın Doğu İlköğretim Eğitim Başkanı Ertan Aligüllü, “Okulların açılmasından hemen sonra düzenleyeceğimiz törende öğrencilerimize, yaşam boyu geçerli olan başarı sertifikalarını teslim edeceğiz” dedi.

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