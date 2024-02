Yakın Doğu Üniversitesi’nde mezuniyet coşkusu!

Yakın Doğu Üniversitesi’nin 2023-2024 Güz Dönemi mezunları, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen törenle yeni hayatları için ilk adımlarını attı. Yoğun katılımla gerçekleştirilen törenlerin ilkinde; Yakın Doğu Üniversitesi’nin Atatürk Eğitim, Fen-Edebiyat, Mühendislik, Ziraat Fakültesi ile İnşaat ve Çevre Mühendisliği fakültelerini başarıyla tamamlayan 175 mezun öğrenci coşkusu yaşayarak kep attı. Aynı törende aynı fakültelerin yüksek lisans ve doktora mezunları da diplomalarını aldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende, Atatürk Eğitim Fakültesi’nin akademisyen sanatçıları Yrd. Doç. Dr. Erkan Sülün, Uzman Gözdem İlkay ve Uzman İmge Dinçer tarafından müzik resitali verildi.

Açılış konuşmalarını Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ve Yakın Doğu Üniversitesi İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş’un gerçekleştirdiği törene; Yakın Doğu Üniversitesi’nin Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yağmur Çerkez, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. K. Hüsnü Can Başer, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Bilgehan, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özge Özden başta olmak üzere akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Büyük bir coşkuyla gerçekleştirilen törende mezun öğrenciler adına Ziraat Fakültesi mezunu Doğa Ateş, Fen-Edebiyat Fakültesi mezunu Kardelen Çakal, İnsaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi mezunu Laury Cheista, Atatürk Eğitim Fakültesi mezunu Yağış Erzen ve Mühendislik Fakültesi mezunu Oluwasegun Henry Jaiyeoba duygularını dile getirdi.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Dünyanın hangi köşesine giderseniz gidin artık çok büyük bir ailenin üyesisi olduğunuzu asla unutmayın.”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, gün boyu devam edecek olan mezuniyet törenleriyle toplamda 680 öğrencinin diplomalarını alacağını belirterek, “Özveri dolu bir yolculuğun sonunda hayatlarının en anlamlı yol ayrımlarından birine başarıyla gelen tüm öğrencilerimizi gönülden kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, mezunlara seslenerek “Bilgi ve teknolojinin hızla geliştiği günümüzde, sizlerin üreteceği bilgilerin ve meslek hayatlarınızda oynayacağınız rolün toplumumuza ve dünyaya büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin öğrenci merkezli uluslararası bir kampüs üniversitesi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Sizler, öğrenci odaklı bir eğitim anlayışıyla donatıldınız. Eğitim hayatınız boyunca edindiğiniz bilgi ve becerileri kullanarak, etkili ve doğru iletişim kurma yeteneğinizi geliştirdiniz. Her biriniz dünyanın farklı bir ülkesini, farklı bir kültürünü ve farklı bir geçmişini temsil ediyorsunuz. Ve bugün, 143 farklı ülkeden öğrencisi olan pek çok bağımsız yükseköğretim derecelendirme kurumu tarafından ve dünyanın en iyi üniversiteleri arasında gösterilen Yakın Doğu Üniversitesi’nden mezun oldunuz. Aldığınız akademik eğitim kadar, yaşadığınız bu çok kültürlü atmosferin ve kuduğunuz arkadaşlıkların da sizleri geliştirdiğine zenginleştirdiğine eminim. Unutmayın, dünyanın hangi köşesine giderseniz gidin artık çok büyük bir ailenin üyesisiniz” dedi.

Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş: “Artık sadece mezun değil, toplumun gelişimine katkıda bulunacak temsilcilersiniz.”

Yakın Doğu Üniversitesi İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş konuşmasına, “Bugün, sadece akademik başarılarınızı değil, karakterinizi, azminizi ve başarıya olan kararlılığınızı kutluyoruz. Gelecekte sizi yönlendirecek deneyim hazinenizle yeni bir hayata adım atıyorsunuz” sözleri ile başladı. Mezunlara, “Başarıya giden yolun düz olmadığını hatırlayın. Yolculuğunuzu tadını çıkarın, değerlendirin ve öğrenmeye devam edin” sözleriyle seslenen Prof. Dr. Gökçekuş, “Her biriniz, pozitif bir etki yaratma, diğerlerine ilham verme ve dünyada iz bırakma gücüne sahipsiniz. Geleceğiniz umut dolu. Sizi topluma yapacağınız katkıları görmek için sabırsızlıkla bekliyorum” dedi.

Doğa Ateş: “Hep birlikte başarılarla dolu bir geleceğe yürüyeceğimize inancım tam.”

Törende mezunlar adına konuşan Ziraat Fakültesi mezunu Doğa Ateş ise eğitim sürecinin zorlu ve bir o kadar da hızlı geçtiğini belirterek “Şimdi yeni bir yolun başındayız ve yeni bir döneme adım attık. Hep birlikte başarılarla dolu bir geleceğe yürüyeceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı. Gıda Mühendisliği mezunu olan Ateş, “Gıda bilimi, heyecan verici ve çok disiplin gerektiren bir bilim dalı. Yaşamımızın büyük bir parçasını kapsayan bu bilim, gıdaların üretim aşamasından tüketimine kadar olan süreçte insan sağlığına önem vererek kontrol edilmesini sağlar. Bu bölümü seçmemdeki en önemli neden ise insanların sağlıklı gıdalardan tüketim yapmalarına katkıda bulunmaktır ve bu benim için büyük bir onurdur” dedi.

Kardelen Çakal: “Sıkı bir şekilde ve severek çalışın, inandığınız değerler uğruna mücadele edin.”

Yakın Doğu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi mezunu Kardelen Çakal ise “Eğitim aldığımız bölüm, bize analitik düşünce, yeniliklere açıklık ve insan zihni ile davranışlarını anlama becerisi kazandırdı” dedi. Kardelen Çakal, “Öğrenimimizin sonunda, mesleğimizi etik ilkelere uygun bir şekilde icra edeceğimizin, insan onurunu göz ardı etmeyeceğimizin ve sürekli kendimizi geliştirmek için çaba göstereceğimizin bilincindeyiz” ifadelerini kullandı.

Laury Cheista: “Bizi tamamlayan direnci ve mücadeleci ruhumuzu yanımıza alalım.”

İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi mezunu Laury Cheista ise duyduğu mutluluğu “Burada sadece mezunlar olarak değil, bir aile olarak bulunuyoruz. Azim, arkadaşlık ve direncin gücünün bir kanıtı olarak” sözleri ile ifade etti.

Eğitim hayatları boyunca edindikleri deneyimlerin ve tecrübelerin her birinin çok değerli olduğunu söyleyen Laury Cheista, “Yeni maceralara adım attığımız her an; bizi tamamlayan direnci ve mücadeleci ruhumuzu yanımıza alalım. Hayat, tahmin edilemez bir serüven ve başarı genellikle zorlukları aşarak elde edilir. Bizler, eğitim hayatında öğrendiklerimizle, karşılaştığımız zorlukları pes etmeden tamamlayacağız” dedi.

Yağış Erzen: “Sadece akademik bilgiyi değil aynı zamanda öğretmenlik mesleğinin sorumluluklarını da öğrendik.”

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi mezunu Yağış Erzen ise “Aldığımız eğitim, bize sadece akademik bilgiyi değil aynı zamanda öğretmenlik mesleğinin sorumluluklarını da öğretti” dedi. Öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunun altını çizen Yağış Erzen, “Bu kutsal meslek, geleceğimizin teminatı olan genç zihinleri şekillendirme, onlara rehberlik etme ve topluma değerli bireyler kazandırma sorumluluğunu da içerir. Bizler, aldığımız eğitimle bu sorumluluğu layıkıyla yerine getirmek için hazırız” ifadelerini kullandı.

Oluwasegun Henry Jaiyeoba: “Hocalarımıza, bizi hayal ettiğimizden daha yüksek akademik zirvelere taşıdıkları için teşekkür ederiz.”

Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi mezunu Oluwasegun Henry Jaiyeoba, “Mezuniyetimiz, geçtiğimiz birkaç yıl boyunca gösterdiğimiz çaba, bağlılık ve kararlılığın bir ödülü. Bu başarı duygusunu hayatımız boyunca taşıyacağız” dedi. Oluwasegun Henry Jaiyeoba, “Bu yolculukta bizimle birlikte yürüyen herkese derin minnettarlığımızı sunuyoruz. Ailelerimize, bize inandığınız ve hayallerimizi eğitim aracılığıyla gerçekleştirmemize izin verdiğiniz için teşekkür ederiz. Hocalarımıza, bizi hayal ettiğimizden daha yüksek akademik zirvelere taşıdığınız için teşekkür ederiz” dedi.

Oluwasegun Henry Jaiyeoba, üniversitede kazandıklarının sadece ders kitaplarındaki teori bilgileri olmadığını vurgulayarak, ders dışı etkinlikler ve kurulan arkadaşlıkların da kendilerini geliştirdiğinin söyledi. Jaiyeoba, arkadaşlarına seslenerek, “Hayatta yol alırken, kaçınılmaz olarak başarısızlıklarla ve aksaklıklarla karşılaşacağız. En iyi olabilmek için sınırlarımızı zorlamaya devam edeceğiz” dedi.