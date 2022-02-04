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Yakın Doğu Üniversitesi’nde yüksek lisans ve doktora kayıtları başladı

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Yakın Doğu Üniversitesi’nde yüksek lisans ve doktora kayıtları başladı
Yakın Doğu Üniversitesi’nde yüksek lisans ve doktora kayıtları başladı

Yakın Doğu Üniversitesi’nde 2021-2022 öğretim yılı bahar dönemi için yüksek lisans ve doktora kayıtları başladı. Başvurular, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) onaylı 245 yüksek lisans ve doktora programı için kabul ediliyor.

Yakın Doğu Üniversitesi’nde yüksek lisans ve doktora programlarına katılmak isteyenler, 23 Şubat günü mesai bitimine kadar başvuru yapabilecekler.

Sadece akademik uzmanlaşma açısından değil aynı zamanda profesyonel kariyer ve kişisel gelişim açısından da önem kazanan ve iş hayatında önemli bir tercih sebebi haline gelen yüksek lisans ve doktora eğitimleri, meslek adaylarına ve profesyonellere yeni ufuklar açıyor.

Doç. Dr. Murat Tüzünkan: “Yakın Doğu Üniversitesi, yetkin akademik kadrosu ve sağladığı araştırma imkanlarıyla yüksek lisans ve doktora adaylarına, uzmanlaşmak istedikleri alanların sınırlarını zorlama imkanı sunuyor.”

Yüksek lisans ve doktora programlarını tamamlayarak alanda uzmanlaşmanın, akademik kariyer yanı sıra profesyonel hayatın da olmazsa olmaz gerekliliklerinden biri olduğunu hatırlatan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan,  Yakın Doğu Üniversitesi’nin yetkin akademik kadrosu ve sağladığı araştırma imkanlarıyla yüksek lisans ve doktora adaylarına, uzmanlaşmak istedikleri alanların sınırlarını zorlama imkanı sunduğunu ifade etti. YÖK ve YÖDAK onaylı 245 yüksek lisans ve doktora programı için başvuru ve kabul sürecinin 23 Şubat 2022 mesai bitimine kadar devam ettiği bilgisini veren Doç. Dr. Tüzünkan, “Akademik ve profesyonel hayatın en önemli gerekliliklerinden olan yüksek lisans ve doktora programları, aynı zamanda kendisini geliştirmek isteyen adaylar için de önemli bir olanak yaratıyor” ifadesini kullandı.

Başvurular 23 Şubat’ta bitiyor

Adaylar, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde yer alan 245 yüksek lisans ve doktora programına kayıt yaptırmak için 23 Şubat tarihine kadar yapabilecekler. Başvuru yapacak adaylar, Yakın Doğu Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora programları için, www.neu.edu.tr web sayfasından veya 0 392 680 20 00 (dahili 5211-5225-5377) no’lu telefondan detaylı bilgi almak mümkün.

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