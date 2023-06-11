Yakın Doğu Üniversitesi’nin okuma yazma kursunu tamamlayan Çocuk Esirgeme Kurumundaki çocukların anneleri başarı belgelerini aldı

Yakın Doğu Üniversitesi’nin Çocuk Esirgeme Kurumundaki çocukların okuryazar olmayan annelerine yönelik başlattığı altı aylık eğitim programı tamamlandı. Programı tamamlayarak okuma yazma öğrenen 15 anne, Çocuk Esirgeme Kurumunda düzenlenen törenle başarı sertifikalarını aldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencileri tarafından yürütülen çalışma ile okuma yazma öğrenen 15 anne, hayatlarının değiştiğini söyledi.

Kurslar devam edecek

Tamamladıkları eğitim programının sonuçlarını bilimsel makaleye de dönüştüren Yakın Doğu Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burak Gökbulut, okuma yazma öğrenerek çocuklarının okul sürecine daha yakından dahil olabilen annelerin, sosyal yönden de çocukları ile aralarındaki bağın güçlendiğini belirtti.

Doğu Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mustafa Yeniasır ise annelerin kurs sürecindeki deneyimlerini gözlemlediklerini, annelerin okuma yazma öğrenmesi ile günlük yaşamlarının kolaylaştığını ifade etti. Doç. Dr. Yeniasır, Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu İdari İşler sorumlusu Ali Birsen’le birlikte topluma yönelik olarak başlattıkları okuma yazma kurslarının önümüzdeki yıl da devam edeceğini söyledi.

Kursiyer anneler ile ders süresince birlikte olan Yakın Doğu Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinden Asenur Köleoğlu ve Ece Naz Sevim ile Çocuk Esirgeme Kurumu, Eğitim Koordinatörü Şengül Yorgancıoğlu ise annelerin hayatına dokunmaktan büyük bir gurur duyduklarını söyledi. Annelerin bu süreçte çok istekli, çok heyecanlı olduğunu dile getiren eğitmenler, bu mutluluğa tanık olmaktan büyük bir keyif duyduğunu anlattı.

Anneler: “Hayatımız değişti!”

Okuma-yazmayı öğrenen kursiyer anneler, başarı sertifikalarını aldıkları törende hayatlarında nasıl değişiklikler olduğunu anlattı. Okuma yazma öğrenerek, kendilerine olan güvenlerinin arttığını ifade eden anneler, kursların devam etmesi temennisinde bulundu.

Artık çocuklarına eğitim konusunda daha çok yardım edebilen anneler, en çok da ‘yalnız hastaneye veya markete gidebildiği’, okuduğunu anlayabildiği ve adını- soyadını yazabildiği için gururlu...

Hastaneye gittiği zaman okuma-yazma bilmediği için adını soyadını yazamayan, bunun için çekindiğini anlatan Fehime Bayhan, “Çok mutluyum. Ne kadar kurs düzenlenirse devam edip kendimi geliştirmeye devam etmek istiyorum” dedi.

Bir diğer anne Fidan Akat ise “Artık çarşıda, pazarda okuyabiliyorum, yazabiliyorum, kendi işlerimi halledebiliyorum” sözleriyle kendisini ifade etti.

Kursu tamamlayarak okuma yazma öğrenen Sultan Değer ise mutluluğunu: “Öğretmenler eve kağıt gönderiyordu, ‘veliniz okuyup imzalasın’ diyordu. Ben okuyamıyordum, mecburen eşimin eve gelmesini bekliyordum. İşe başlamıştım ama okuma yazmam olmadığı için bazı şeyleri yapamıyordum diye işime son verildi. Artık kendim okuyorum. çok mutluyum” sözleriyle dile getirdi.

Kendini giderek geliştirdiğini anlatarak, bu kursta edindiği okuma yazmayı daha da ileri taşımak istediğini belirten anne Emine Altan çocuklarına derslerinde daha çok yardım etmek istediğini söyledi. Kurslardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Semira Yumuşak, “Artık bir yere gittiğimiz zaman yazılı olan şeyleri anlamaya başladım, eşim merakla çevredeki yazıları okuduğumu görüp şaşırıyor” dedi.