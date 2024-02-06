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Yandex'in Rusya'daki varlıkları 5 milyar dolara satılıyor

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Aralarında Lukoil'in de bulunduğu konsorsiyum Yandex markasının da sahibi olacak
Yandex'in Rusya'daki varlıkları 5 milyar dolara satılıyor

Rusya çıkışlı internet arama motoru Yandex'in çatı kuruluşu Hollanda merkezli Yandex NV, Rusya'daki varlıklarının Rus yatırımcılardan oluşan bir konsorsiyuma 475 milyar rubleye (yaklaşık 5,2 milyar dolar) satılması konusunda anlaşma sağlandığını bildirdi.

AA'nın haberine göre Yandex NV'den yapılan açıklamada, şirketin Rusya'daki varlıklarının satışı konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Söz konusu konsorsiyumda Rusya'nın en büyük özel petrol şirketi Lukoil'in de bulunduğu, Yandex NV'nin anlaşma doğrultusunda 31 Temmuz'a kadar "Yandex" markasını kullanmayı sonlandıracağı bildirildi.

Yandex NV Yürütme Kurulu Başkanı John Boynton, Yandex'in Şubat 2022'den bu yana çeşitli zorluklarla karşılaştığını belirterek "Bu olağanüstü koşullarda hissedarlarımız, ekiplerimiz ve kullanıcılarımız için mümkün olan en iyi çözümü bulduğumuza inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Avrupa Birliği'nin (AB) yaptırım uyguladığı, Rusya'nın en büyük teknoloji şirketlerinden Yandex'in kurucusu Arkadiy Voloj, Aralık 2022'de şirketten ayrıldığını duyurmuştu

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