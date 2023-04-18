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Yapay Zeka Haber Sitesi TNW Yayında!

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Ülkemizde hizmet veren ACM Cyprus reklam ajansının, yeni teknolojileri geliştirme çalışması kapsamında, tüm haberlerin yapay zeka (ChatGPT - OpenAI) tarafından farklı dillerde yazıldığı turkishnewsworld.com isimli haber sitesi hazırlandı.
Yapay Zeka Haber Sitesi TNW Yayında!

Ülkemizde hizmet veren ACM Cyprus reklam ajansının, yeni teknolojileri geliştirme çalışması kapsamında, tüm haberlerin yapay zeka (ChatGPT - OpenAI) tarafından farklı dillerde yazıldığı turkishnewsworld.com isimli haber sitesi hazırlandı.

Kıbrıs merkezli olan ve Türk dünyası haberlerinin yapay zeka tarafından yazıldığı haber sitesinde, Türkiye, Kıbrıs, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan, Moğolistan, Macaristan, Tacikistan ve dünya haberleri yer alıyor. Her geçen gün geliştirilen ve farklı dillerin eklendiği sitede, şimdilik, Türkçe, İngilizce, Yunanca, Rusça ve İspanyolca dilleriyle hizmet veriliyor.

Ayrıca yapay zeka, Turkish News World haber sitesi için her gün Kıbrıs sorunu ve Türkiye seçimleriyle ilgili makale yazıyor.

İlk Çalışmalardan Biri ve Yeni Medya Haberciliğine Ciddi Bir Örnek

Konuyla ilgili açıklama yapan ACM Cyprus direktörü Cem Kar, sitenin gelişim sürecinin devam ettiğini vurgulayarak, “Yeni bir teknoloji olan yapay zeka ile ilgili her geçen gün yeni şeyler öğreniyoruz. ‘Bu teknolojiyi yeni medya haberciliği açısından nasıl kullanabiliriz?’ diye düşündük, 3 aylık bir ön çalışma ve yüzlerce denemeden sonra bu aşamaya geldik. Dolayısıyla bu alanda ilk çalışmalardan biri olan ve yeni medya haberciliğine, gelecekte yayıncılığın hangi noktalara gelebileceğine yönelik ciddi bir örnek ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Elbette test aşamalarımız devam ediyor ve edecek. Yapay zeka bazen hatalar yapabiliyor, yeni bir teknoloji olması nedeniyle bu çok normal. Bu nedenle haber sitesini ziyaret eden okuyuculara haberlerin, yapay zeka tarafından yazıldığı bilgisini ve kaynakları veriyoruz. Sitenin altyapı ve teknik çalışmaları devam ediyor. Tüm okuyucularımızdan ve medya mensuplarımızdan bu girişimi daha da ileri noktalara taşımak için öneri, görüş ve eleştirilerini bekliyoruz” dedi. 

Cem Kar ayrıca çok yakında Çince, Almanca, Fransızca, İbranice ve Hintçe başta olmak üzere farklı dillerin www.turkishnewsworld.com sitesine ekleneceği bilgisini paylaştı.

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