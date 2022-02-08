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“Yapay Zeka ve Nesnelerin İnterneti” Dergisinin İlk Sayısı Yayınlandı

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Yakın Doğu Üniversitesi Yapay Zeka ve Robotik Enstitüsü’nün hazırladığı “Yapay Zeka ve Nesnelerin İnterneti” dergisinin ilk sayısı yayınlandı
“Yapay Zeka ve Nesnelerin İnterneti” Dergisinin İlk Sayısı Yayınlandı

Gelecekte yaşayacağımız dünyayı şekillendirecek en önemli alanlardan olan yapay zeka,
nesnelerin interneti ve robotik teknolojileri, şimdiden heyecan verici uygulamalara olanak
sağlıyor. İş ve üretim süreçlerinden günlük hayata kadar pek çok alanı dönüştürmeye
başlayan bu teknolojiler ile ilgili bilimsel çalışmalar ise gelecekte hayata geçecek
uygulamaların sınırsızlığını ortaya koyuyor.


Yakın Doğu Üniversitesi Yapay Zeka ve Robotik Enstitüsü’nun hazırladığı “Yapay Zeka ve
Nesnelerin İnterneti” dergisinin ilk sayısı da sağlıktan görüntüleme teknolojilerine;
psikolojiden duygu analizine kadar pek çok alanda yapay zeka destekli uygulamalarla ilgili
çok önemli makaleler içeriyor.

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Londra merkezli uluslararası derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE)
tarafından açıklanan 2022 Dünya Üniversiteleri Sıralaması’nda “Mühendislik” ve “Bilgisayar
Bilimleri” alanında dünyanın en iyi ilk 250 üniversitesi arasında yer alan Yakın Doğu
Üniversitesi, eğitim vizyonunda çok önemli yer tutan yapay zeka ve robotik teknolojileri ile
ilgili araştırma çalışmalarına devam ederken, bu alandaki akademik birikimi pratiğe dökecek
projeler üzerinde de çalışıyor.


Prof. Dr. Fadi Al-Turjman: “Yapay zeka, robotik ve nesnelerin interneti ile desteklenen
pek çok cihaz ve sistem, geleceğin dünyasını şekillendirecek.”


Yakın Doğu Üniversitesi Yapay Zeka ve Robotik Enstitüsü bünyesinde faaliyet gösteren
Yapay Zeka ve Nesnelerin İnterneti Araştırma Merkezi Direktörü ve derginin genel yayın
yönetmeni Prof. Dr. Fadi Al-Turjman, ilk sayısını yayınladıkları dergide, yapay zeka, robotik
ve nesnelerin interneti alanlarında yapılan disiplinlerarası çalışmalara yer verdiklerini
söyleyerek “Günümüzde bilimsel bilginin uygulamaya dönüşmesi hayati bir öneme sahip.
Yapay zeka, robotik ve nesnelerin interneti ile desteklenen pek çok cihaz ve sistem de
geleceğin dünyasını şekillendirecek. Biz de dergimizde bu dönüşümün izlerini takip etmeyi
amaçlıyoruz” dedi.

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Derginin ilk sayısı için dünyanın farklı üniversitelerinden 50 makale başvurusu aldıklarını
söyleyen Prof. Dr. Fadi Al-Turjman, “Amacımız nicelikten çok niteliği yükseltmek olduğu
için bu makaleler arasından çift kör hakem uygulaması ile seçtiğimiz 5 makaleyi yayınladık”
ifadesini kullandı.

 

'Yapay Zeka ve Nesnelerin İnterneti' dergisinin ikinci sayısı için hazırlıklara başladıklarını
da belirten Prof. Dr. Al-Turjman, Haziran 2022’de yayınlayacakları ikinci sayı ile birlikte
dergilerinin uluslararası indekslerde taranması için gerekli çalışmaları yaptıklarını ifade etti.

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