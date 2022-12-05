“Yarım kalan işleri bitirecek, reformlara imza atacağız”

Üstel ilk olarak Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi’ne bağlı Kozanköy’ü ziyaret etti. Üstel’e ziyaretinde UBP’nin desteklediği Alsancak Belediye Başkanı ve bağımsız belediye başkan adayı Fırat Ataser de eşlik etti.

Burada vatandaşlarla sohbet eden Üstel, hükümet olarak manifestolarına ne yazdılarsa bunu gerçekleştirdiklerini söyledi. “Biz icraat için, reform için geldik ve ne söz vermişsek bir bir hayata geçiriyoruz” diyen Üstel, ilk iş olarak Belediyeler Reformu’nu yaptıklarını anımsattı.

Reform ile Lapta-Alsancak-Çamlıbel’in bir bütün olduğunu belirten Üstel, “Biz hiçbir belediyemizi kapatmadık, belediyeleri birleştirerek daha güçlü mali yapıya kavuşmalarını sağladık” dedi.

KALKINMA YERELDEN BAŞLAYACAK

Kalkınmanın yerelden başlaması için reformu hayata geçirdiklerini ancak muhalefetin buna karşı çıktığını hatırlatan Üstel, “Reformu mahkemeye taşıdılar ama ne oldu? Mahkemeden tokadı yediler, sersemlediler ama “hala bu iş bitmedi” diyorlar. Ama bu iş bitti arkadaşlar. 18 belediye ile seçime gidiyoruz” diye konuştu.

Kötü bir propaganda ile karşı karşıya olduklarını söyleyen Üstel, belediye çalışanlarının özlük haklarının geriye gittiğinin söylendiğini ancak bunun yalan olduğunu kaydetti.

“Reform ile çalışanların özlük hakları geriye değil, tam aksine daha da ileriye gidiyor” diyerek sözlerine devam eden Üstel, “Bu reform ile hem çalışanlarımızı koruduk, hem de birleşen belediyelerin daha güçlü mali yapıya sahip olmasını sağladık. Çünkü bizim hedefimiz icraattır. Güçlü bir KKTC için yerelden kalkınma hamlesini başlatıyoruz” dedi.

Fırat Ataser’in Alsancak’ta yaptıklarının ortada olduğunu şimdi reform ile çok daha büyük bir bölgeye hizmet etme şansı yakalayacağını anlatan Üstel, “Fırat Ataser ile bölge kalkınacak. Güçlü belediyeler ile güçlü bir geleceğe yürüyeceğiz” diyerek sözlerini noktaladı.

ANAVATAN’DAN EK MALİ KATKILAR SAĞLADIK

Ünal Üstel, Kozanköy’ün ardından Dikmen Belediyesi’ne bağlı Göçeri, Dağyolu, Pınarbaşı, Boğazköy, Ağırdağ köylerini ziyafet etti, Oray ve Lavinium sitelerinin sakinleri ile bir araya geldi.

Üstel’e köy ziyaretlerinde bazı bakan ve milletvekillerinin yanı sıra UBP’nin Dikmen Belediye Başkan adayı Niyazi Öztürk de eşlik etti.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği UBP Başkanı, bölge sakinleri ile sohbet etti. Hükümetin icraatlarını anlatan Üstel, çok kısa bir süredir hükümette olduklarını anımsatarak, 2027 yılına kadar hükümette kalacaklarını ve yarım kalan tüm işleri bitirip yeni reformlara imza atacaklarını kaydetti.

Üstel şöyle konuştu.

“Pandemiden dolayı duran ekonomiyi Anavatan Türkiye ile yaptığımız ek protokoller sayesinde gönderilen mali kaynak ile canlandırmayı başardık. Elbette ekonomik durumumuz henüz istediğimiz düzeyde değildir. Ama yine de esnafa, tarımcıya, hayvancıya, balıkçılara teşvik kredileri, vatandaşların haberi olmadan onlara hibeler verdik. Vermeye de devam edeceğiz. Seçimden sonra Anavatanımız ile birlikte atacağımız adımlarla ekonominin canlanması için uğraşacağız. Çünkü biz güçlü bir geleceğe yürüyoruz. Cesaretle atacağımız adımlarla güçlü KKTC’yi yaratacağız”

“VAAT VERMİYORUZ, YAPACAKLARIMIZI SÖYLÜYORUZ”

“Vaat vermiyoruz, yapacaklarımızı söylüyoruz” diyen Ünal Üstel, “Kısa sürede hükümetimiz döneminde ülkenin ihtiyacı olan huzur evinin temellerini 15 Kasım’da attık, 15 Kasım 2023’de açılışını yapacağız. Artık yaşlılarımıza yakışır bir huzur evimiz olacak. Lefkoşa’da doğumdan 18 yaşına kadar kimsesiz çocuklarımızı koruyacak projenin temelini attık, o da haziranda açılacak. Yıllardır yapılamayan 4.5-5 G ihalesini bitirdik, Haziran’da devreye girecek. Bunları yaptık, yapmaya da devam edeceğiz” dedi.

Belediyeler reformu ile artık kalkınma hamlesinin yerel yönetimlerden başlayacağını söyleyen UBP Başkanı Üstel, “Şimdi sıra belediyelerimizde. Sadece su verip, çöp toplamayacak belediyeler. Birleşip güçlenen belediyeler köylere büyük projeler ile hizmet edebilecekler. Bu büyük projeleri de UBP’li adaylar yapacaktır. Biz de hükümet olarak onlara destek vereceğiz. Dikmen’de seçimi kazanacak aday Niyazi Öztürk kardeşimdir” diye konuştu.

Ünal Üstel, sözlerinin sonunda güçlü bir gelecek için yola çıktıklarını ve güçlü belediyeler ile güçlü KKTC’nin dünyada hak ettiği yeri alacağını vurguladı.