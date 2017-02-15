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Yarın hava nasıl olacak?

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Yarın hava nasıl olacak?
Meteroloji dairesi yarınki hava hakkında uyardı.

Soğuk ve nemli hava kütlesinin etkili olduğu KKTC’de, yarın, öğle saatlerine kadar yer yer sağanak yağmur ve yer yer kuvvetli fırtına  bekleniyor.

Soğuk ve nemli hava kütlesinin etkili olduğu KKTC’de, yarın, öğle saatlerine kadar yer yer sağanak yağmur ve yer yer kuvvetli fırtına  bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin hava tahmin raporuna göre, yarın ve cuma günü sabah saatlerinde don olayı da bekleniyor.

22 Şubat’a kadarki dönemle ilgili hava raporuna göre, hava sıcaklığının periyodun ilk günlerinde  iç kesimlerde ve sahillerde 9-12 ºC, diğer günlerde ise 13-16ºC dolaylarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar, genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, yarın ise kuvvetli yer yer fırtına şeklinde esecek.

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