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Yarin Mallidağ Ve Küçükerenköy Arasinda Elektrik Kesintisi Olacak

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Yarin Mallidağ Ve Küçükerenköy Arasinda Elektrik Kesintisi Olacak
Yarin Mallidağ Ve Küçükerenköy Arasinda Elektrik Kesintisi Olacak

Mallıdağ Kavşağı-Küçük Erenköy arası sahil ve Küçük Erenköy bölgelerine yarın 09:30 ile 13:00 arası elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan duyuruda, kesintinin şebekede yapılacak çalışma nedeniyle uygulanacağı kaydedildi.

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