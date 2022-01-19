Yarin Mallidağ Ve Küçükerenköy Arasinda Elektrik Kesintisi Olacak

Mallıdağ Kavşağı-Küçük Erenköy arası sahil ve Küçük Erenköy bölgelerine yarın 09:30 ile 13:00 arası elektrik verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan duyuruda, kesintinin şebekede yapılacak çalışma nedeniyle uygulanacağı kaydedildi.
Mallıdağ Kavşağı-Küçük Erenköy arası sahil ve Küçük Erenköy bölgelerine yarın 09:30 ile 13:00 arası elektrik verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan duyuruda, kesintinin şebekede yapılacak çalışma nedeniyle uygulanacağı kaydedildi.
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