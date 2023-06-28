Yasa meclisten geçti, herkes 1-2 yaş gençleşti

Güney Kore'de bugün ülkenin geleneksel yaş hesaplama yöntemini uluslararası standartlarla uyumlu hale getiren yeni yasa yürürlüğe girdi. Güney Kore vatandaşları bir veya iki yaş gençleşti.

Güney Kore medyasında yer alan haberlere göre Koreliler bugün, yeni yasanın yürürlüğe girmesiyle bir veya iki yaş gençleşti.

Korelilerin günlük yaşamlarında yaygın olarak kullandıkları yaş sistemine göre, insanlar doğduklarında bir yaşında kabul ediliyor ve her 1 Ocak’ta bir yıl ekleniyor. Bu da 31 Aralık’ta doğan bir bebeğin 1 Ocak’ta iki yaşında olacağı anlamına geliyor.

Ülkede, 1960’ların başından beri tıbbi ve yasal belgelerde uluslararası norm olarak doğumda sıfırdan hesaplama ve her doğum gününde bir yıl eklemenin kullanıldığı, ancak Korelilerin diğer her şey için geleneksel yöntemi kullanmaya devam ettiği belirtiliyor.

Öte yandan, ülkede askerlik, eğitim, alkol ve sigara içme yaşının hesaplanmasında kullanılan başka bir yaş sisteminin daha bulunduğu ve bu sisteme göre kişinin yaşı doğumda sıfırdan hesaplandığı ve 1 Ocak’ta bir yıl eklediği ifade edildi. Yetkililer, bu yöntemin şu anda devam edeceğini belirtti.