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Yasadışı petrol rafinerisinde patlama: 100’den fazla ölü

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Nijerya'nın Rivers eyaletinde yasadışı petrol rafinerisinin deposunda meydana gelen patlamada 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Yasadışı petrol rafinerisinde patlama: 100’den fazla ölü

Nijerya’nın Rivers eyaletinde petrol rafinerisinde patlama yaşandı. Yasadışı faaliyet gösteren rafineride meydana gelen patlamada, en az 100 kişi hayatını kaybetti.

Rivers Eyaleti Petrol Kaynakları Sorumlu Komiseri Goodluck Opiah patlamanın ardından yaptığı açıklamasında patlamayı doğrulayarak, “Patlamanın ardından çıkan yangında en az 100 kişi yanarak can verdi” dedi.

ÇOK SAYIDA KAÇAK RAFİNERİ VAR

Afrika kıtasının petrol ve doğalgaz zengini Nijerya’da, hükümetin çabalarına rağmen çok sayıda yasa dışı petrol rafinerisi bulunuyor.

Ekim ayında Rivers eyaletinde başka bir yasadışı rafineride meydana gelen patlamada da aralarında çocukların da bulunduğu 25 kişi hayatını kaybetmişti.

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