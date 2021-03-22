Yaşam Becerileri, Sosyal Duygusal ve Gelişim Programı Başlıyor

Ülkemizde bireysel ve bağımsız (individual and unsdistricted) olarak toplum hizmeti sunan Mağusa Mesarya ve Nicosia New Generation Lions Kulüpleri, Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği Vakfı - LCIF'ten alınan izin ve KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'nın onay ve akreditesi ile Lions Quest Programı'na başlıyor.

Lions Quest Programı Nedir? Programın ismi sizleri yanıltmasın. Bu program Lions eğitimi değil, dünya çapındaki pek çok öğretmene sınıf içerisinde uygulayabilecekleri ‘Yaşam Becerileri, Sosyal Duygusal ve Gelişim Programı’ eğitimi vermektedir. 2000 yılından bugüne kadar Uluslararası Lions Kulüpleri Vakfı LCIF’in patenti altında 60 ülkede 31 dilde 600,000 öğretmen seminerlere katılarak sertifika almıştır. Eğitim alan öğretmenlerin aracılığı ile de 21 milyon çocuk ve gence ulaşılmıştır.

Lions Quest – Yaşam Becerileri Eğitim Programı, Uluslararası Lions Kulüpleri Vakfı LCIF’in Koruyucu Eğitim Programı olarak kabul görmektedir. Lions Quest – Yaşam Becerileri Eğitim Programı, öğretmenlerin eğitimi ile başlar. Seminerlerde Lions Quest eğitici eğitimi alan öğretmenler dünyada başarı ile uygulanan bilimsel yöntemleri, kendi sınıflarındaki öğrencilerine özel aktif yöntemler ve grup çalışmaları ile taşırlar. Aktif sınıf ortamında, canlılık ve işbirliği içinde, keyif ve hevesle seminerlere katılan öğretmenler, kendi çalışmalarına değer katacak becerileri, birikim, oyun ve etkinlikleri kısa sürede kendi sınıflarında uygulamaya başlarlar. Sınıf programı içine kolaylıkla yerleşebilen ve işlenebilen, konularla kaynaşabilen bu yöntemler çocukların ve gençlerin yaşlarına uygun yaşam becerilerini kazanmalarına, sosyal ve duygusal gelişimlerinin her yıl düzenli ve birbirini tamamlayan etkin bir sistemle sağlanmasına olanak vermektedir. Lions Quest Programı rehber kitaplar ve materyallerle desteklenmektedir.