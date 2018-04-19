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YDK Öğrencileri Brazilian Jiu Jitsu Savunma Sanatı ile İlgili Bilgiler Aldı

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Yakın Doğu Koleji öğrencileri, son zamanların gözde sporu olan Brazilian Jiu Jitsu sanatını tanımak amacıyla Spor Kulesi’ne ziyarette bulundu.
YDK Öğrencileri Brazilian Jiu Jitsu Savunma Sanatı ile İlgili Bilgiler Aldı

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, öğrenciler ziyarette, Dr. Aziz Günsel’in girişimi ile Brezilya’dan özel olarak getirtilen World Masters Dünya 3.sü Jiu Jitsu Ustası Diago Moraes Diago Moraes gözetiminde, Jiu Jitsu dövüş sanatını daha yakından tanıma fırsatı buldu. 

Diago; “Kolay Kolay Başa Çıkılamayacak Bir Dövüş Sanatı”
Öğrencilere Jiu Jitsu’nun tarihi ile iligili bilgiler aktaran Jiu Jitsu hocası Diago Moraes, dövüş sanatının bir savunma olduğunu söyledi.
Bu dövüş sanatının özellikle Brezilya’da gelişmesinin sebebini anlatan Moraes, şunları anlattı;  “Birisi Japonya ya gidip samuray sanatının içinde Jiu Jitsu öğreniyor ve Brezilya’ya geri dönüyor. Döndüğünde daha geniş kitlelere ulaşması için çeşitli organizasyonlar düzenliyor. Diğer dövüş sporlarından ünlü kişileri davet edip Jiu Jitsunun aslında etkili ve kolay kolay başa çıkılamayacak bir dövüş sanatı olduğunu gösteriyor.” 
Jiu Jitsu ile kendinizden daha güçlü, kilolu ve uzun boylu insanlarla savunma amaçlı karşı koyabilir ve kendinizi savunabilirsiniz” diyen Diago Moraes, “herhangi bir sorunu olmayan her insan bu sporu yapabilir ve ileri derecede akciğer gelişimine yardımcı olur. Bu spor self-defence (kendini savunma) sanatıdır” diye konuştu.

Erdağ; “Dr. Aziz Günsel’in Katkısı ile Yakın Doğu Üniversitesi’nde 3 Yıldır Bu Sporu Arkadaşlarımızla Buluşturuyoruz”
Deniz Erdağ da yaptığı konuşmada, “Dr. Aziz Günsel’in katkısı ile Yakın Doğu Üniversitesi’nde 3 yıldır bu sporu arkadaşlarımızla buluşturuyoruz. Diago hocamız 1 yıl önce aramıza katıldı ve başladığımız yerden hem teknik açıdan hem spor açısından çok fazla yol aldık Popülarite olarak diğer spor dallarından geride kalmış bir spor olduğundan dolayı insanlar çok tanımıyor, ama bu spora başladığınız zaman bırakamıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

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