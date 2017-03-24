YDK'da küçük Nefes için "Red Nose Day" düzenlediler

Yakın Doğu Kolejinde, 'nöroblastom kanseri' tedavisi gören 6 yaşındaki Nefes Demirpençe’ye yardım için Red Nose Day (Kırmzı Burun Günü) etkinliği düzenlendi.

Girne Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı oyuncuları ve Antrenörü de etkinliğe katılarak NEFES için destek verdiler.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkile Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Yakın Doğu Koleji Ortaokul İngilizce Bölümü tarafından organize edilen Red Nose Day etkinliğinde, stantlar kuruldu, eğlenceli yarışmalar düzelendi ve konser yer aldı.

Nefes Demirpençe’nin, kök hücre nakli ve immuneterapi tedavilerine katkı sağlamak için düzenlenen etkinlikten elde edilen gelir, ailesine teslim edildi.

Öğrencilerin kendi imkânlarıyla hazırladığı yiyecek ve tatlıların, Red Nose Day’i simgeleyen Tshirt ve eşyaların satıldığı kermese, Yakın Doğu Koleji Öğretmenleri, personeli ve öğrencileri yoğun ilgi gösterdi.

Minik Nefes’in de katıldığı etkilikte, öğrenciler Nefes Demirpençe için farkındalık yaratmak istediklerini, toplanan gelirle yardımda bulunmaktan dolayı mutlu olduklarını belirttiler.

Girne Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Oyuncuları da Minik Nefes ile fotoğraf çektirerek, öğrencilerle basketbol oynadı.

Cappie Pondexter: “Hayattan Biraz Daha Az Şikayet Edelim…”

Kadın basketbolunun gelmiş geçmiş en iyi WNBA oyuncuları arasında bulunan Girne Üniversitesi’nin Amerikalı yıldız oyuncusu Cappie Pondexter, Nefes Demirpençe ile çektiği fotoğrafın altına, “Hepimiz tarının bize verdiği hayata şikayet ediyoruz. İster işiniz, ister mali, kırık ilişkileriniz veya aile problemleriniz olsun, bir saniyenizi ayırarak bunların gerçekten de ne kadar küçük şeyler olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Ben ve takım arkadaşlarım Yakın Doğu Koleji’nde geliri bu küçük kızın tedavisinde kullanılacak Red Nose Day etkinliğine katılma şansı bulduk. Bu resmi çekerken kalbimden derin bir üzüntü hissettim. Kanserle mücadele ediyor. Ben 34 yaşında, sağlıklı olduğum ve hayallerimi gerçekleştirebildiğim için tanrıya şükrediyorum. Bu küçük savaşıcı bunları yapabilme şansına sahip değil. O yüzden yaşam konularında biraz daha az şikayet etmeye başlayalım ve biraz daha yaşayacağımız için şükredelim. Hastalıkla mücadele eden herkes bilsin ki dualarım sizinle” notunu düştü.

Red Nose Day Nedir?



Comic Relief isimli bir İngiliz hayır kurumu tarafından 1985 yılında hayata geçirilen ve Red Nose Day (Kırmızı Burun Günü) ismiyle bilinen organizasyon, yardıma muhtaç kişilere bağış toplayıp bir nebze olsun onlara fayda sağlamayı amaçlıyor.