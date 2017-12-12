YDP Gazimağusa köylerini ziyaret etti

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, seçimin sürpriz partisi ve hükümetin güçlü ortağı olacaklarını belirterek, “Dış güçlerin Kıbrıs Türkü’nün kaderiyle oynamasına izin vermeyeceğiz” dedi.

Partiden verilen bilgiye göre, YDP dün akşam Gazimağusa köylerine ziyaret düzenledi. Güvercinlik’te konuşan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, dış güçlerin Kıbrıs’ta nasıl bir hükümet istediğinin sinyallerini verdiğini söyledi.

Bu sinyallerin manipülatif anketlerden ve siyasi partilerin açıklamalardan anlaşıldığını kaydeden Arıklı, “Kıbrıs sorunun çözümüne yönelik başlayacak yeni süreçte kuzeyde sağ kesimin iktidarda olmasının arzu edilmediğini görüyoruz” dedi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ile Halkın Partisi’nin (HP) açıklamalarında birbirleriyle koalisyon kurmak istediğini dolaylı yoldan ifade ettiğini savunan Arıklı, “Belli ki dış güçler de bunu istiyor… Yapılan sahte anketler de toplumu buna hazırlıyor. Ama yağma yok. YDP bu oyunu bozacak” ifadelerine yer verdi.



Arıklı, YDP’nin ‘şu partiyle bu partiyle koalisyon kurmayız’ yönünde açıklama yapmadığını da söyleyerek, 15 Aralık’ta basın önünde halkla toplum sözleşmesi imzalayacaklarını belirtti.

Söz konusu sözleşmede halktan 3 yıllık yetki isteyeceklerini, vaatlerini bu sürede yerine getiremezlerse istifalarını ilan edeceklerini söyleyen YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, “Tek başımıza iktidar olamazsak ortağımız bu icraatlara onay verirse koalisyona gireceğiz. Yoksa girmeyeceğiz” dedi.