YDÜ-FB maçı öncesi gerginlik: Aziz Yıldırım, YDÜ Başkanı'na tokat attı!

Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe arasında oynanan Kadın Basketbol final ilk maçı öncesinde olay çıktı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Yakın Doğu Üniversitesi Başkanı Işık Eyigüngör'e tokat attı.

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’nde Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe arasındaki play-off final mücadelesinin ilk maçında ortalık karıştı. Salona giren Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’a ‘Hoş geldiniz’ demek için yanına giden Yakın Doğu Üniversitesi Başkanı Işık Eyigüngör’ün suratına Aziz Yıldırım tokat attı. Spor Şube polislerinin araya girmesiyle sakinleşen havadan sonra iki başkan ayrı ayrı yerlere oturtuldu.

Aziz Yıldırım olaylardan sonra basın mensuplarına ‘Görüyorsunuz yaptıkları ahlaksızlıkları. Oyuncularımızı ayartıyorlar, bilet istiyoruz bilet vermiyorlar, burayı Beşiktaş taraftarlarıyla dolduruyorlar. Bu maç Fenerbahçe ile Yakın Doğu Üniversitesi arasında oynanacak maç. Bu Beşiktaşlıların burada ne işi var. Ama bu iş burada bitmeyecek” dedi. Oldukça sinirli olan Aziz Yıldırım güçlükle sakinleştirildi.

Olaylar nedeniyle karşılaşma yaklaşık 15 dakika geç başladı.

Kaynak: AMK Spor/Sözcü