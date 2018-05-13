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YDÜ ile Fenerbahçe Finalde Karşılaşıyor

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Kadınlar Basketbolda Şampiyonluk Heyecanı Başlıyor...
YDÜ ile Fenerbahçe Finalde Karşılaşıyor

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonun belirleneceği play-off final serisi müsabakaları başlıyor. Geçen sezonun lig şampiyonu Yakın Doğu Üniversitesi ile finalist Fenerbahçe bu yıl da kupa için mücadele edecekler.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden verilen bilgiye göre, geçen sezonun finalistlerinin karşı karşıya geleceği ve büyük heyecana sahne olacak olan serinin ilk karşılaşması Yakın Doğu Üniversitesi’nin ev sahipliğinde, 14 Mayıs 2018 Pazartesi günü, saat 18.00'da İstanbul Caferağa Spor Salonu'nda oynanacak.  Müsabaka, TRT Türk'ten naklen yayınlanacak.

Final serisinde 3 galibiyete ulaşacak takım, 2017-2018 sezonunu şampiyon olarak tamamlamış olacak. Yakın Doğu Üniversitesi, ligde normal sezonu 22 galibiyet, 2 mağlubiyetle lider olarak tamamladı. Fenerbahçe ise sezonu 19 galibiyet, 5 mağlubiyetle üçüncü sırada bitirdi.  Yakın Doğu Üniversitesi çeyrek final serisinde Galatasaray'ı, Fenerbahçe de Beşiktaş'ı 2-0'la geçerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Yakın Doğu Üniversitesi, Çukurova Basketbol'u 3-1'le geçerken, Fenerbahçe ise Hatay Büyükşehir Belediyespor karşısında 3-0 galip gelerek adını finale yazdırdı.

Yakın Doğu Üniversitesi 2. Şampiyonluk Peşinde
2016-2017 sezonunda Türkiye Kupası, FIBA Kadınlar Eurocup ve Türkiye Lig Şampiyonluğu kupalarını kazanan, bu sezonda 25. Cumhurbaşkanlığı ve PTT Türkiye Kupası şampiyonluklarıyla beşinci kupasına ulaşan Yakın Doğu Üniversitesi, lider olarak tamamladığı sezonu kupa ile taçlandırmak istiyor. Play-off finalistlerinden Fenerbahçe'nin ligde daha önce 12, Yakın Doğu Üniversitesi'nin ise bir şampiyonluğu bulunuyor. Yakın Doğu Üniversitesi ligdeki ilk şampiyonluğunu geçen sezon final serisinde Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek elde etmişti.

Zafer Kalaycıoğlu: “Kupa Mücadelesine Hazırız”
Fenerbahçe ile verecekleri lig şampiyonluğu mücadelesini değerlendiren Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, bunun bir kupa  mücadelesi olduğunu ve kazanmak için savaşmaya hazır olduklarını söyledi.

İşin sahada  sert mücadeleye kaldığını ifade eden Başantrenör Kalaycıoğlu, “Hedefimiz finale kalmaktı, şimdi finaldeyiz. Bundan sonra iş artık sahadaki performansa kalıyor. Bu bir kupa mücadelesi. Kupayı kazanmak için elimizden gelen yapacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. Mücadeleye hazırız” dedi. 

İki takımında işinin zor olduğunu dile getiren Kalaycıoğlu, “Geçen sezonun iki finalisti yine kupa için mücadele edecek. Bu sezon ligi en az sayı yiyen ve en fazla sayı atan takım olarak lider tamamladık. Rakibimiz Fenerbahçe ligi 3. sırada tamamladı ancak koç değişikliğinden sonra yukarıya doğru bir ivme yakaladılar. Rakibimiz birçok kez şampiyonluklar kazanmış ligin köklü takımlarından. Kadın basketbolunun iki güçlü ve büyük takımı heyecanlı bir final serisine ev sahipliği yapacak. Bizi yalnız bırakmayan Kıbrıs Türk taraftarlarımızın yine desteğini bekliyoruz. Bu sezonda lig şampiyonluğu kupasını müzemize götürmek için en iyi şekilde mücadele edeceğiz” sözlerini kullandı.

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