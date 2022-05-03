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YDÜ İletişim Fakültesi’nin düzenlediği “Ekran İçin Görsel Hikaye Tasarımı” atölyesine yoğun ilgi

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YDÜ İletişim Fakültesi’nin düzenlediği “Ekran İçin Görsel Hikaye Tasarımı” atölyesine yoğun ilgi
YDÜ İletişim Fakültesi’nin düzenlediği “Ekran İçin Görsel Hikaye Tasarımı” atölyesine yoğun ilgi

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü ile İletişim Araştırmaları Merkezi iş birliği ile düzenlenen Ekran İçin Görsel Hikaye Tasarımı Atölyesi yoğun ilgi gördü.

Tarihi, ilk insanların mağara çizdiği resimlere kadar götürülen görsel hikaye anlatıcılığı, teknolojinin ilerlemesiyle birlikte günümüz iletişiminin temel unsurlarından biri haline geldi. Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü ile İletişim Araştırmaları Merkezi (İLAMER) ortaklığında gerçekleştirilen "Ekran İçin Görsel Hikaye Tasarımı Atölyesi”, öğrencileri ile konunun uzmanı akademisyen ve sektör profesyonlerini bir araya getirdi.

İstanbul Işık Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç Dr. Nalan Büker’in katılımı ile gerçekleştirilen atölyenin moderatörlüğünü ise İLAMER Başkan Yardımcısı Dr. Serkan Fundalar yaptı.

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Doç Dr. Nalan Büker: “Görsel hikaye anlatıcılığı ilk insanlardan beri var oldu.”

Fakülte öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği atölye  kapsamında Doç Dr. Nalan Büker, görsel hikaye anlatıcılığının ilk insanlardan beri var olduğunu vurgulayarak, “Bir film yönetirken izleyicilerin duygularına hitap etmek gerekiyor. Hayal gücü, izleyenler ve tasarlayanlar açısından görsel hikaye anlatıcılığının en önemli unsurlarından biridir” ifadesini kullandı.

Dr. Serkan Fundalar: “Dış paydaşlarla ortak çalışmalar devam edecek.”

Atölye çalışması sonrasında, Yakın Doğu İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi ve İLAMER Başkan Yardımcısı Dr. Serkan Fundalar tarafından Doç Dr. Nalan Büker’e teşekkür belgesi takdim edildi. Dr. Fundalar, İLAMER’in, Yakın Doğu Üniversitesi çatısı altındaki tüm bölüm ve araştırma merkezleri ile disiplinlerarası çalışmalar düzenlediklerini söyleyerek, “Bu tarz akademik, kültürel ve sanatsal çalışmaları öğrencilerimizin gelişimlerini dikkate alarak artırmayı hedeflediklerini ve dış paydaşlarla ortak çalışmalara devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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