YDÜ ligde de tam gaz... YDÜ: 89 - Mersin BŞB: 75

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin sekizinci haftasında evinde Mersin Büyükşehir Belediyesini konuk eden Yakın Doğu Üniversitesi 14 sayı farkla 89-75 maçtan galip ayrılarak ligde yedinci galibiyetini elde etti.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Caferağa Spor Salonu’nda oynanan maçta etkili bir oyun koyan Yakın Doğu Üniversitesinde Kayla Macbride 25 sayı ile en skorer isim olurken, Courtney Vandersloot ile birlikte toplamda 45 sayı kaydetti. Yakın Doğu Üniversitesi maça Cansu Köksal, Bahar Çağlar, Kayla McBride, Courtney Vandersloot, Jantel Lavender beşi ile başladı. Maçta periyotlar, 25-21, 40-39, 63-56 ve 89- 75 tamamlandı.

Maçta açılış Yakın Doğu Üniversitesinde Courtney Vandersloot’un turnikesi ile yapıldı. Mersin BŞB’de ise Marica Gajic takımına ilk basketi getirdi. Maça etkili başlayan Yakın Doğu Üniversitesinde Bahar Çağlar’ın asisti ile skor bulan Jantel Lavender ile ilk dakikada 6-2 öne geçti. Periyotta ilk üç dakika geride kalırken skor 6-6 dengelendi. Bu dakikadan sonra Kayla MacBride’ın üç sayılık basleti ile Yakın Doğu Üniversitesi maçta 9-6 öne geçti. Periyotta 6.03’de skor bir kez daha eşitlendi(9-9) Mersin Büyükşehir Belediyesi bulduğu isabetli üç sayı basketiyle maçta 12-9 öne geçti. Courtney Vandersloot’un basket faulden gelen isabetli atışları ile ilk beş dakika 14-12 Yakın Doğu Üniversitesinin üstlüğü ile geçildi. Karşılıklı basketlerin yaşandığı periyotta Courtney Vandersloot’un asisti ile Jantel Lavender’den skor bulmaya devam eden Yakın Doğu Üniversitesi bitime 1.39 kala 23-18 oldu. İlk periyot 25-21 Yakın Doğu Üniversitesinin üstünlüğü ile tamamlandı. Maçta dengenin sağlandığı ilk periyot sonunda her iki takımda 9 ribaunt, 6 asist elde etti.

Ikinci periyoda Mersin BŞB’nin basketleriyl başlandı ve ilk dakikada skor dengelendi (25-25). Yakın Doğu Üniversitesinde ilk basket Olcay Çakır’dan geldi ve skor 27-25 oldu. Yakın Doğu Üniversitesinde 7.24’te Kayla MacBride üç sayılık basketi ile skoru 30-25’e çekerek rakibi ile farkı 5 sayıya çıkardı. Kayla’nın üç sayısına Mersin ekibinden Sasha Cado cevap verdi skoru 30-28 yaptı. Periyot devamında Ann Wauters ve Kayla McBride ile sayı bulan Yakın Doğu Üniversitesi ilk beş dakikada skoru 34-28 yaptı. Periyotta 2.52 geçilirken Mersin BŞB rakibi ile skoru eşitledi 36-36. Maçta eşitliği Yakın Doğu Üniversitesinde Courtney Vanderlsoot bozdu (38-36). Marica Gajic’in üç sayılık basketi ile Mersin ekibi 39-38 öne geçti. Jantel Lavender isabetli serbest atışları ilk yarı skorunu belirledi ve Yakın Doğu Üniversitesi ilk yarıyı 40-39 önde kapattı. İlk yarı sonunda Yakın Doğu Üniversitesinde Jantel Lavender, Courtney Vandersloot ve Kayla McBride üçlüsü 34 sayı üretti.

Üçüncü periyoda Kayla McBride basketi ile başladı (42-39). Courtney Vandersloot serbest atışlarla skoru 44-39’a taşıdı. Periyotta 8.41’de Jantel Lavendere gelen basket faulle Yakın Doğu Üniversitesi 7-0’lık seri yakaladı ve skoru 47-39 yaptı. Mersin ekibi periyotta ilk basketini 8.11’de buldu (47-41). Bahar Çağlar, Kayla Mcbride, Olcay Çakır’la skor bulmaya devam eden Yakın Doğu Üniversitesi skoru 53-43’e taşıdı ve fark 10 sayıya çıkınca Mersin ekibine molayı aldırdı. Periyotta 4.28 Yakın Doğu Üniversitesi üstülüğü ile 57-49 geçildi. Ann Wauters ile 1.24 de skor 61-54’e geldi. Son 16 saniye kala Mersin ekibi farkı 5 sayıya indirdi (61-56). Final periyoduna Yakın Doğu Üniversitesi 7 sayı üstünlükle 63-56 girdi.

Son periyoda iyi başlayan taraf Yakın Doğu Üniversitesi oldu. Kayla McBride, Ann Wauters ve Bahar Çağlar ile birlikte ilk dakikada rakibi ile farkı 13 sayıya çıkararak skoru 69-56’ya getirdi. Hucüm ribauntlarında etkili olan Marica Gajic ile sayı bulabilen Mersin ekibi 07.06’da skoru 71-60 yaptı ve molaya gidildi. Mola dönüşü hucümu alan Yakın Doğu Üniversitesi Lavender ve Ann Wauters ile farkı 15 sayıya çıkardı (75-60). Periyotta 4.0580-67’lik skor geçildi. Son üç dakikaya 82-69 Yakın Doğu Üniversitesinin üstünlüğü ile gidildi. Rakibi ile baştan sona farkı koruyan ve iyi oyununu sürdüren Yakın Doğu Üniversitesi maçı 89-75 kazanan taraf oldu.

Öne Çıkanlar…

Yakın Doğu Üniversitesinde; Kayla McBride 25 sayı, 3 ribaunt, 2 asist, Courtney Vandersloot 20 sayı, 5 ribaunt, 11 asist, Jantel Lavender 17 sayı, 16 ribaunt, 5 asist, Ann Wauters 12 sayı, 3 ribaunt, Bahar Çağlar 6 sayı, 2 ribaunt, 2 asist, Olcay Çakır 4 sayı, 2 ribaunt ile takımın öne çıkan isimleri oldular.

Mersin BŞB’de; Marica Gajic 16 sayı, 9 ribaunt, 3 asist, Bria Hartley 15 sayı, 6 asist, Krystal Thomas 14 sayı, 8 ribaunt, Asena Yalçın 10 sayı, 5 asist, Melike Oral 7 sayı kaydetti.

Zafer Kalaycıoğlu: “ Etkili Bir Oyun Oynadık…”

Maç sonrası değerlendirmelerde bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, etkili bir oyun oynadıklarını söyledi.

İlk yarıda başa baş bir maç geçirdiklerini ifade eden Kalaycıoğlu, “İkinci yarı daha etkili bir oyun oynadık ve farkı açtık. Yakın Doğu Üniversitesi olarak amacımız normal sezonu birinci bitirmek. Play offlarda ev sahibi avantajı önemli. Yoğun bir sezon geçiriyoruz, hafta içi maçlarımız var. Antrenman dozajını biraz düşüreceğiz. Ekip olarak çok uyumluyuz. Quanitra bir süre daha dinlenecek ancak onu da özledik. Oyuncularıma güveniyorum. Kıbrıs Türk halkına gurur duyacağı bir takım yaratmak istiyoruz, inşallah böyle devam ederiz” şeklinde konuştu.