  • BIST 2.377,05
  • Altın 916.358
  • Dolar 14.7525
  • Euro 16.0173
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAKıbrıs Türk Restorancılar Birliği; Biz vatandaşların aklını ve ekmek teknelerimizi kaybettiriyorlar!

YDÜ tarafından düzenlenen II. Uluslararası Sinema Sempozyumu eserleri bir araya getiren katalog yayımlandı

» »
YDÜ tarafından düzenlenen II. Uluslararası Sinema Sempozyumu eserleri bir araya getiren katalog yayımlandı
YDÜ tarafından düzenlenen II. Uluslararası Sinema Sempozyumu eserleri bir araya getiren katalog yayımlandı

Yakın Doğu Üniversitesi, İletişim Fakültesi ve İletişim Araştırmaları Merkezi tarafından  düzenlenen Uluslararası Sinema Sempozyumu kapsamında Uluslararası Fotoğraf Seçkisine seçilen eserlerden oluşan katalog yayımlandı.

İkinci kez düzenlenen Uluslararası Sinema Sempozyumu’nda geçen yıl seçilen eserler de Şubat ayında yine uluslararası dijital katalog olarak yayımlanmıştı.

Katalogda 170 eser arasından seçilen 33 fotoğraf  yer alıyor

8-11 Mart 2022 tarihleri arasında, “yeni” teması ile düzenlenen sempozyumun fotoğraf seçkisi bölümüne 170 başvuru alınmış, alanında yetkin fotoğraf sanatçıları ve akademisyenlerden oluşan jürinin değerlendirmesi sonucunda 33 eser seçki kapsamında sergilenmeye değer bulunmuştu.

Prof. Dr. Ali Muhammet Bayraktaroğlu başkanlığında oluşturulan jüride Prof. Dr. Osman Ürper, Prof. Dr. Fevzi Kasap, Doç. Dr. Ahmet Beyhan Özdemir, Dr. Öğr. Üyesi Aslı Erciyes Tosun, Dr. Öğrt. Üyesi Birsel Matara, Öğrt Gör. Mert Yusuf Özlük, Gazi Yüksel ve Sami Türkay yer aldılar.

Fotoğraf Seçkisi kataloğuna giren sanatçılar ve linki yayınlandı

Sergilemeye değer görülen ve dijital katalogda da yer verilen eserlerin sanatçıları ise şöyle: Zekiye Canoruç, Adem Yücel, Ahmet Özkan, Berrin Bayraktaroğlu, Birol Kıraç, Erkan Tabakoğlu, Cem Özer, Fatma Kalınkaya, Gökhan Birinci, İsmail Keskin, Kıvanç Şen, Eren Görgülü, Mahir Yerlikaya, Mehmet Fatih Yelmen, Mehmet Gökyiğit, Murat Çeliker, Ozan Otan, Özlem Demircan, Pınar Boztepe Mutlu, Seda Felekoğlu, Gürkan Uzunköprü, Ufuk Uğur, Ayşe Gökyiğit.

berrin-bayraktaroglu.jpg

2. Uluslararası Fotoğraf Seçkisi kataloğuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://usc2022.neu.edu.tr/wp-content/uploads/sites/46/2022/04/06/katalog-06.04.2022.pdf

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • YDÜ'de Depreme Uygun Zemin ve Yapı Teknolojileri Konferansı Yapılacak01 Nisan 2022 Cuma 15:47
  • YDÜ Öğrencisi Serkan Demirkol Türkiye Üniversiteler Arası Boks Şampiyonası’nda Çeyrek Finalde29 Mart 2022 Salı 17:23
  • YDÜ'den Geleceğin Okul Öncesi Öğretmenlerine İlk Yardım Eğitimi27 Mart 2022 Pazar 11:55
  • Yakın Doğu Üniversitesi'nden Yaşlılar Haftasında Anlamlı Etkinlik26 Mart 2022 Cumartesi 12:05
  • Yakın Doğu Oluşum Kütüphaneleri, Kütüphane Haftasını Etkinliklerle Kutlayacak25 Mart 2022 Cuma 16:54
  • Yakın Doğu Üniversitesi’nde Çanakkale Zaferi’nin 107’nci yıl dönümü sanatın gücüyle kutlandı21 Mart 2022 Pazartesi 16:44
  • Demirkol, Türkiye Üniversiteler Arası Boks Şampiyonasında KKTC’yi Temsil Edecek20 Mart 2022 Pazar 11:03
  • Tarihi Kapı Tokmakları Sadece Süs Değil, Birer Emoji17 Mart 2022 Perşembe 15:58
  • Matematiğin Mantıksal Yapısını Çözen Öğrenciler, Akıl Yürütme Becerilerini Daha İyi Kullanıyor15 Mart 2022 Salı 15:26
  • 2. Uluslararası Sinema Sempozyumu kapsamında düzenlenen fotoğraf ve kısa film seçkilerinde dereceye giren isimler belli oldu!14 Mart 2022 Pazartesi 15:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti