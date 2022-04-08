YDÜ tarafından düzenlenen II. Uluslararası Sinema Sempozyumu eserleri bir araya getiren katalog yayımlandı

Yakın Doğu Üniversitesi, İletişim Fakültesi ve İletişim Araştırmaları Merkezi tarafından düzenlenen Uluslararası Sinema Sempozyumu kapsamında Uluslararası Fotoğraf Seçkisine seçilen eserlerden oluşan katalog yayımlandı.

İkinci kez düzenlenen Uluslararası Sinema Sempozyumu’nda geçen yıl seçilen eserler de Şubat ayında yine uluslararası dijital katalog olarak yayımlanmıştı.

Katalogda 170 eser arasından seçilen 33 fotoğraf yer alıyor

8-11 Mart 2022 tarihleri arasında, “yeni” teması ile düzenlenen sempozyumun fotoğraf seçkisi bölümüne 170 başvuru alınmış, alanında yetkin fotoğraf sanatçıları ve akademisyenlerden oluşan jürinin değerlendirmesi sonucunda 33 eser seçki kapsamında sergilenmeye değer bulunmuştu.

Prof. Dr. Ali Muhammet Bayraktaroğlu başkanlığında oluşturulan jüride Prof. Dr. Osman Ürper, Prof. Dr. Fevzi Kasap, Doç. Dr. Ahmet Beyhan Özdemir, Dr. Öğr. Üyesi Aslı Erciyes Tosun, Dr. Öğrt. Üyesi Birsel Matara, Öğrt Gör. Mert Yusuf Özlük, Gazi Yüksel ve Sami Türkay yer aldılar.

Fotoğraf Seçkisi kataloğuna giren sanatçılar ve linki yayınlandı

Sergilemeye değer görülen ve dijital katalogda da yer verilen eserlerin sanatçıları ise şöyle: Zekiye Canoruç, Adem Yücel, Ahmet Özkan, Berrin Bayraktaroğlu, Birol Kıraç, Erkan Tabakoğlu, Cem Özer, Fatma Kalınkaya, Gökhan Birinci, İsmail Keskin, Kıvanç Şen, Eren Görgülü, Mahir Yerlikaya, Mehmet Fatih Yelmen, Mehmet Gökyiğit, Murat Çeliker, Ozan Otan, Özlem Demircan, Pınar Boztepe Mutlu, Seda Felekoğlu, Gürkan Uzunköprü, Ufuk Uğur, Ayşe Gökyiğit.

2. Uluslararası Fotoğraf Seçkisi kataloğuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://usc2022.neu.edu.tr/wp- content/uploads/sites/46/2022/ 04/06/katalog-06.04.2022.pdf