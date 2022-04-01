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YDÜ'de Depreme Uygun Zemin ve Yapı Teknolojileri Konferansı Yapılacak

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Depreme uygun zemin ve yapı teknolojileri, Yakın Doğu Üniversitesi'nde düzenlenecek uluslararası konferansta ele alınacak
YDÜ'de Depreme Uygun Zemin ve Yapı Teknolojileri Konferansı Yapılacak

Yakın Doğu Üniversitesi, depreme karşı dayanıklı yapıların inşasında kullanılan yeni teknolojilerin ele alınacağı “Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliğinde Yeni Gelişmeler” başlıklı uluslararası konferansa beşinci kez ev sahipliği yapacak

Yakın Doğu Üniversitesi, beşinci kez ev sahipliği yapacağı “Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliğinde Yeni Gelişmeler” başlıklı uluslararası konferans ile depreme uygun zemin ve yapı teknolojileri, uluslararası katılımla tartışılacak. Konferans, 30 Haziran– 2 Temmuz 2022 tarihleri arasında, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Türkiye Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Derneği ile Yakın Doğu Üniversitesi tarafından düzenlenen konferansın Düzenleme Kurulu Onursal Başkanlığını Zemin Mekaniği ve Geoteknik  Mühendisliği Derneği Onursal Başkanı ve Boğaziçi Üniversitesi Eski Rektörü Prof. Dr. Ergün Toğrol yapacak. Düzenleme Kurulu Başkanlıklarını ise 2011-2021 yılları arasında Türkiye Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Derneği başkanlığını yürüten Prof. Dr. Feyza Çinicioğlu ile Yakın Doğu Üniversitesi Deprem ve Zemin Araştırma ve Değerlendirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Cavit Atalar yürütecek.

1.250 bilim insanının katıldığı ilk dört konferansta, 75 oturumda 345 bildiri sunuldu

Dünya Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Birliğinin en önemli konferanslarından biri olacak konferansta, zemin mekaniği ve deprem mühendisliğini de kapsayan geoteknik mühendisliği alanında çok önemli bilimsel veriler paylaşılacak. “5. Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliğinde Yeni Gelişmeler” başlıklı konferansın bildirilerinden oluşacak kitap ise scopus indekli olarak basılacak.

Bugüne kadar, 2003, 2009, 2012 ve 2016 yıllarından düzenlenen konferansların dördü de Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilmişti. Toplamda 1250 bilim insanının katkı ve katılımı ile gerçekleştirilen ilk dört konferansta, 75 oturumda 345’ten fazla bildiri sunularak bu alanda önemli bir bilimsel birikim oluşturulmuştu.

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Prof. Dr. Cavit Atalar: "Yakın tarihte yaşadığımız depremler, KKTC'nin bir deprem ülkesi olduğunu bir kez daha ortaya koydu."

Konferansın Düzenleme Kurulu başkanlarından Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cavit Atalar;  2022’de 22 gün arayla Kıbrıs’ın batısında meydana gelen ve büyük korkuya neden olan depremler meydana geldiğini hatırlatarak, “6.6 büyüklüğündeki 11 Ocak, 4.5 büyüklüğündeki 28 Ocak ve 5.3 büyüklüğündeki 02 Şubat depremleri KKTC’nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğini bir kez daha ortaya koydu” dedi. Prof. Dr.Atalar, Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliğinde Yeni Gelişmeler Konferansında, deprem hasarlarının azaltılmasına yönelik önemli bilimsel verilerin paylaşılacağını söyleyerek, konferansta "Zemin özellikleri ve zemin karakterizasyonu, sığ ve derin temeller, zemin iyileştirmeleri, kazılar, destek sistemleri, toprak istinat yapıları ve yeraltı sistemleri, deprem geoteknik mühendisliği ve ilişkili problemler, şev stabilitesi ve heyelanlar, dolgular ve bentler, çevre koruma, su ve enerji, modelleme, geoteknik mühendisliğinde özel ve geoteknik mühendisliğinde yeni konular" gibi başlıkların ele alınacağını ifade etti.

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