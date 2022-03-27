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YDÜ'den Geleceğin Okul Öncesi Öğretmenlerine İlk Yardım Eğitimi

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Yakın Doğu Üniversitesi’nden geleceğin okul öncesi öğretmenlerine erken çocukluk döneminde ilk yardım eğitimi
YDÜ'den Geleceğin Okul Öncesi Öğretmenlerine İlk Yardım Eğitimi

Okul öncesi eğitimi; çocukların bir yandan ilkokul hayatına, diğer yandan sosyal hayata adapte olmalarını sağlayan en önemli zaman dilimlerinden biridir. Bu dönemde çocukların yanında olan okul öncesi öğretmenleri ise meslek hayatlarını çocukların, bu yolculuğuna rehberlik ederek geçirir. Çocukları zihinsel ve duygusal olarak tanımaları bir yana, sahip oldukları ilk yardım bilgi ve becerisi; karşılaşabilecekleri acil durumlarda çocukların hayatını kurtarabilir.

Okul öncesi öğretmenliği adaylarını tam donanımlı bir şekilde yetiştirmeyi hedefleyen Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü, Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (YABEM) ile iş birliğine giderek, geleceğin okul öncesi öğretmenlerine erken çocukluk döneminde ilk yardım eğitimleri düzenledi.

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Eğitime 100 öğretmen adayı katıldı

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Dervişe Amca Toklu koordinatörlüğünde düzenlenen eğitimler iki hafta sürdü. İlk hafta teorik bilgilerin aktarıldığı eğitim semineri, ikinci hafta ise uygulamalı eğitimlerle devam etti. Eğitimleri, Dr. Mehmet İlker Gelişen’in kendisine asistanlık yapan öğrencileri Lara Miçoğlu ile Haluk Keklik eşliğinde verdi.

Eğitime, öğretim görevlilerinden Doç. Dr. Şeniz Şensoy, Yrd. Doç. Dr. Dervişe A. Toklu, Yrd. Doç. Dr. Şebnem G. Kan ve Uz. Hulin Sıddık ile 100’ün üzerinde okul öncesi öğretmen adayı ve mezunlar katılım gösterdi.

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