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Yedidalga’da Balıkçılık Konulu Bilgilendirme Toplantısı Düzenleniyor

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Hayvancılık Dairesi tarafından balıkçılara yönelik eğitim programları çerçevesinde Yedidalga’da bilgilendirme toplantısı düzenlenecek.
Yedidalga’da Balıkçılık Konulu Bilgilendirme Toplantısı Düzenleniyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Hayvancılık Dairesi tarafından balıkçılara yönelik eğitim programları çerçevesinde Yedidalga’da bilgilendirme toplantısı düzenlenecek.

8 Temmuz Perşembe  günü saat 11.30’da Yedidalga’da bulunan Şh.Salih Hüseyin Askeri Balıkçı Barınağında (Yedidalga Balıkçı Barınağı) Daire  yetkilileri tarafından yürürlükteki yasa ve tüzüklerde uyulması gereken kurallar konusunda bilgilendirmede bulunulacaktır.

Toplantı, pandemi koşulları çerçevesinde maske, mesafe ve  hijyen kuralları dikkate alınarak yapılacaktır.

Toplantı bölgedeki tüm balıkçılarımıza açıktır. Önemle duyurulur.

Hayvancılık Dairesi

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