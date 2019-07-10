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Yeni günü Karpaz’da karşıladılar

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İskele Belediyesi’nin himayelerinde İskele Avcılık Atıcılık Kulübü tarafından düzenlenen olta ile balık avlama yarışması, Pazar keyfini bir kez daha ikiye katladı. Av tutkunları yeni günü Karpaz’da karşıladı.
Yeni günü Karpaz’da karşıladılar

AV TUTKUNLARI KARPAZ’DA BULUŞTU

51. Geleneksel İskele Festivali çerçevesinde düzenlenen olta ile balık avlama yarışması 3 kategoriden oluştu. Sabahın çok erken saatlerinde Karpaz’da gerçekleşen yarışmada dereceye girenlere ödülleri ise İskele Avcılık Atıcılık Kulübü’nde düzenlenen törenle verildi. Tören İskele Belediyesi Asbaşkan Vekili Sefa Kurukafa, Spor Komitesi Başkanı Çağlar Karadağ, Müdür Vekili Mustafa Kabasakal ile İskele Avcılık Atıcılık Kulübü Başkanı Salih Aydemir katıldı.

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OLTA İLE BALIK AVLAMA ÖDÜLÜ
1.Firuz Aykan –Binal Sanlıer

2.Doğan Bahçecioğlu –  Kani İldeniz

3. Salih Aydemir –Tamer Hafız

 

EN ÇOK BALIK

Firuz Aykan –Binal Sanlıer

 

EN BÜYÜK BALIK

Mehmet Kızıltan – Gökhan Öztugay

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