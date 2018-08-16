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Yeni Zelanda yabancılara ev satışını yasakladı

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Yurttaşların ev sahibi olmasını kolaylaştırmak isteyen Yeni Zelanda, varolan konutların ülkede oturma izni olmayan yabancılar tarafından satın alınmasına yasak getirdi.
Yeni Zelanda yabancılara ev satışını yasakladı

Pek çok ülke yüz binlerce dolarlık konut satın alan yabancılara yanından vatandaşlık teklif ederken Yeni Zelanda yurttaşların evsizlik sorununa çözüm bulmak için yabancıların konut satın almasını kısmen yasakladı.

Okyanusya ülkesinde konut fiyatlarının pahalılığından ötürü ev sahibi olmak çoğunluk için bir hayalden ibaret.

Faizlerin düşüklüğü, konut sayısının azlığı ve göç yüzünden konut fiyatları son dönemde oldukça arttı.

AVUSTRALYA VE SİNGAPUR HARİÇ

Parlamentoda 57'ye karşı 63 oyla kabul edilen yasak Yeni Zelanda'da oturma izni olanları etkilemeyecek.

Avustralya ve Singapur'la serbest ticaret anlaşmaları yüzünden bu iki ülkenin yurttaşları da yasak kapsamında değil.

Oturma izni olmayanlar da yeni inşa edilecek toplu konutlardaki dairelere sınırlı yatırım yapabilecek.

İÇ PİYASAYA SUNULACAK

Ticaret ve Kalkınma Bakanı David Parker ''Hükümetimiz zengin yabancı alıcılar yüzünden kendi yurttaşlarımızın evsiz kalmasını istemiyor. İster okyanus veya göl kenarında villa isterse mütevazi bir banliyö evi olsun evlerimiz bu yasayla uluslararası piyasalarda değil iç piyasada değerlendirilecek'' dedi. 

Ancak bunun gereksiz bir yasak olduğu ve konut sorununu çözmeyeceğini söyleyenler de var.

SEÇİMDE ROL OYNADI

Bununla birlikte geçen yılki seçimleri 9 yıldır iktidardaki muhafazakar eğilimli Ulusal Parti'nin İşçi Partisi'ne kaybetmesinde, Yeni Zelandalıların gücünün yetmediği konutların mülkiyetinin yabancılarda olması meselesi önemli rol oynamıştı.

Ev fiyatları Yeni Zelanda'da ortalama yüzde 60 artıp 360.500 dolar seviyesine yükselirken başkent Auckland'da ikiye katlandı. 

ARDERN FARKI

İşçi Partili genç kadın başbakan Jacinda Ardern bu soruna el attı.

Yeni Zelanda'dan ev stoklayanların başında Çinli yatırımcılar geliyor.

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