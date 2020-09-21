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Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Zurnacılar'a tebliğ yapılamadı, mahkeme ertelendi!

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Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Zurnacılar'a tebliğ yapılamadı, mahkeme ertelendi!
Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Zurnacılar'a tebliğ yapılamadı, mahkeme ertelendi!

Salamis Kampçıları Koruma, Yaşatma ve Güzelleştirme Derneği (Kamp-Der) tarafından, Yeniboğaziçi Belediyesi aleyhine, Yüksek İdare Mahkemesinde (YİM) açılan dava ertelendi. Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar’ın bulunamaması ve mahkeme tarafından tebliğ yapılamaması nedeniyle ikinci kez ertelen dava için 28 Eylül 2020 tarihine gün verildi.
 

DETAY ÖZEL- BARIŞCAN ŞEKERCİ

Kamp-Der tarafından açılan dava bugün YİM’de görüşülmeye başlanacağı cihetle, mahkemede hazır bulunan Kamp-Der Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Nevin Baturalp Otçuoğlu’na, tebliğin yapılmadığı cihetle mahkemenin davayı ertelediği bildirildi.

Kamp –Der’in Yeniboğaziçi Belediyesi aleyhine su ve mühürleme ile ilgili açtığı ikinci davanın ise, 25 Eylül tarihine ertelendiği öğrenildi. Kıdemli Yargıç Mesut Mesutoğlu, tarafından Gazimağusa mahkemesinde görülen davada, Yeniboğaziçi Belediyesi ve Belediye Başkanı Mustafa Zurnacıların, Salamis Kamp alanına su temin eden tankerlere müdahale etmemesi konusunda ara emri vermiş ve  emirin dışında, bu kararın aksine bir karar verilmedikçe kararın yürürlükte kalmasına yönelik karar üretmişti.

Yüksek İdari Mahkemesinde, Kamp-Der’e ait ofislerin mühürlenmesi ile ilgili olarak Kamp-Der yönetim kurulu tarafından, Yeniboğaziçi Belediyesi aleyhine açılan ikinci davada ise Mustafa Zurnacılara tebliğ yapılmadığı için mahkenin 28 Eylül tarihine ertelendiği öğrenildi. Tebliğ kağıdının bir dairede takılabileceğinden söz edilirken, İcra ve Tebliğ memurlarının iş yoğunluğundan, tebliği Mustafa Zurnacılara bu nedenle de yapamadığı da öne sürülüyor. 

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