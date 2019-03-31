Yenierenköy Belediye Başkanı'ndan önemli duyuru

İşte o açıklama;
Bölge vatandaşlarımıza duyurulur!
Metoroloji Dairesinin yapmış olduğu CİDDİ uyarıyı lütfen herkes dikkate alsın!
Yarın için acil bir durum olmadıkça trafiğe çıkmayalım ve evlerimizde tedbirimizi alalım.
Hayvanları olan vatandaşlarımızın da ayrıca tedbir almasını önemle rica ederim.
En ufak bir sıkıntı yaşanması halinde aşağıdaki Belediye ekiplerimize ulaşabilirsiniz.
Şimdiden hepimize geçmiş olsun.
Şami Şarafat: 05338621023
Hurşit Köylü: 05338625350
Mehmet Tığ: 05488639381
Orhan Soytürk: 05428885811
Dursun Bulut: 05428535547
Perol Mavili: 05428579342
Davut Bal: 05338649605
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