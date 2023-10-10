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Yer yer yağmur bekleniyor

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Ülke, serin ve nemli hava kütlesinin etkisinde... Bugün ve yarın yer yer yağmur bekleniyor. Pazar ve pazartesi günleri ise yer yer sağanak beklentisi var. Hava sıcaklığının 29 - 32 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.
Yer yer yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nin 10-16 Ekim tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemiyle üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak.

Havanın bugün yer yer sağanak yağmurlu, yarın yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu olması bekleniyor. Pazar ve pazartesi için de yer yer sağanak yağmur beklentisi var. Perşembe, cuma ve cumartesi ise hava açık ve az bulutlu, öğle saatleri parçalı bulutlu geçecek.

Rüzgar, yarın güney ve batı yönlerden, diğer günlerde ise kuzeyli yönlerden orta kuvvette edecek.

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