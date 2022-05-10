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Yere Attığı Sigara Yangına Sebep Oldu

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Yere Attığı Sigara Yangına Sebep Oldu

09.05.2022 tarihinde 16:00 sıralarında, Güzelyurt - Kalkanlı yolu üzerinde S.K.(E-49),
kendine ait çiçek yetiştirme bahçesi içerisinde kuru otları temizlediği sırada, içmekte olduğu
sigarayı biçtiği kuru otların üzerine düşürmesi sonucu yangın meydana gelmiştir.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, bahçe içerisinde bulunan 500 adet plastik çiçek saksısı, muhtelif süs bitkileri ile bir dönümlük alan içerisindeki kuru otlar yanmıştır.


Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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