Yeşil Barış Hareketi, imar planıyla ilgili kaygı belirtti

Yeşil Barış Hareketi, “Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı” konusunda kaygı belirterek, “Ülkemize olan güveni, planlamaya olan inancı yıkacak çok ciddi, büyük bir hata yapılmak üzere” değerlendirmesinde bulundu.

Doğru planlamaya destek belirten örgüt, bu hatadan dönmek için hala geç olmadığını kaydetti; “siyasilerin oturup aklıselim bir karar vermesini ve Başbakan’ın, planın şimdiki haliyle yayınlanmasını askıya almasını” talep etti.

Yeşil Barış Hareketi, 26 Aralık’ta süresi sona erecek emirnamenin, ucu açık olmayacak bir biçimde, makul bir süre uzatılmasının plan taslağının kamu yararı açısından gözden geçirerek düzeltmek, geliştirmek ve yeniden halkın katilimin açmak, halkın katilimi surecinde ortaya çıkacak tüm görüşleri dikkate alarak plana son seklini vermek ve Birleşik Kurul/ Belediye meclislerine yeniden onaya sunmak için yeterli olacağını belirtti.

Yeşil Barış Hareketi Yönetim Kurulu imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, hükümeti bilerek yanlış yapmakla eleştirdi ve “Dünyada yurdunu parsel parsel satarak kalkınmış tek bir ülke dahi yoktur… Bu yaklaşım ülkeyi sorumsuzca tüketmek anlamına gelmektedir” ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, yapılan yanlışın, bütün insanların inancını sarstığı, güvenini sıfırladığı savunulan açıklamada, mücadelenin henüz bitmediği, planın ciddiyetle yeniden ele alınmasını talep etmeye devam edecekleri vurgulandı.

“Uzun zamandır gündemi meşgul eden “Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı”nın sonuçlandığı ilan edildiği ve yürürlüğe girmek üzere olduğu duyurulduğu andan itibaren iki çıkmaz yol kavşağına getirildiğimizi görmek çok düşündürücüdür ve ürkütücüdür” denilen Yeşil Barış Hareketi açıklamasında, ülkeyi ve geleceği tehdit edecek uygulamalara izin vermeyeceğini, talebinin, kamu yararının öne çıkarılacağı, şeffaf, doğru kararlarla üretilmiş planlar olduğu belirtildi.

İmar planının yol açacağı sorunlardan örneklere yer verilen açıklamada, “betonlaşma fermanı vermenin vebalinin hem ülkeye hem de verene çok ağır olacağı” belirtildi.

Yeşil Barış Hareketi’nin açıklamasında, Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı’nın şimdiki haliyle askıya alınması da istendi.