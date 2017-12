“Yılbaşı Gecesine Dikkat!”

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Klinik Kurum Diyetisyeni Budak Ulugün uyardı...

Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte, plan ve programların yapılmaya başlandığını söyleyen Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Klinik Kurum Diyetisyeni Budak Ulugün, yeni bir yıla başlarken kurulan sofraların her gün kurulan sofralardan çok daha kalabalık, çok daha çeşitli olduğunu anımsatarak her şeyin fazla olduğu bu gece için önerilerde bulunduğu bir açıklama yaptı.

2018’inherkese sağlık, huzur, mutluluk, bereket getirmesi temennisinde bulunan Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Klinik Kurum Diyetisyeni Budak Ulugün açıklamasında şu tavsiyeleri verdi:

“ - Öncelikle soframızda bulunacak ana yemeği yağ içeriği kırmızı ete göre daha düşük olan beyaz et (tavuk, balık, hindi) grubundan tercih etmeye özen gösterelim,

- Tüm yemekleri pişirirken ızgara pişirme, buharda pişirme, haşlama yöntemlerini seçelim,

- Sofralarımızda rengârenk salatalara, sebze haşlamalara, çiğ sebzelere kocaman yer açalım, sebzeyle sağlanan tokluk ana yemeği daha az tüketmemizi sağlayacaktır,

- Mezelerin mayonez içerikli olanları yerine, yağ içeriği düşük olanları (yoğurt, kısır, cacık, marullu yoğurt, ezme, söğüş limonlanmış çiğ sebzeler, humus vb.) tercih edelim,

- Tatlı seçimlerimizi sütlü tatlılardan veya dondurmadan yana kullanalım, şerbetli tatlı tüketeceksek miktar konusunda aşırıya kaçmamaya dikkat etmeliyiz,

- Kuruyemişlerin az tuzlu veya tuzsuz olanlarını tercih etmeliyiz,

- Meyve tüketimini yemekten 2 saat sonra yapmalıyız,

- Gece uzun olacağından yavaş yavaş ve az az yemeye özen göstermeliyiz. Ana yemek gece başı tüketilmeli, gece sonuna yaklaştıkça hafif ürünler az az tüketilmelidir. Hızlı ve fazla yemenin midemizi rahatsız edebileceği unutulmamalıdır,

- Alkol tüketimini sınırlandırmalıyız ve aç karnına alkol tüketmemeliyiz.

Alkollü içeceklerin kalorileri;

ALKOL TÜRÜ PORSİYON ÖLÇÜSÜ PORSİYON KALORİSİ Bira 1 şişe (330 cc) 140

Şarap 1 kadeh (125 cc) 100

Cin 1 kadeh (100 cc) 231

Rakı 1 duble (85 ml) 250

Rom 1 kadeh (50 ml) 125

Votka 1 kadeh (100 ml) 263

Viski 1 kadeh (50 ml) 138

Şampanya 1 kadeh (100 ml) 126

Brandy 1 kadeh (100 ml) 220

Tekila 1 kadeh (50 ml) 138

Yılbaşı gecesi sonrası;

- Güne uyanırken zinde başlamak için yeterli uykuyu almaya özen gösterelim,

- Gece boyunca tükettiğimiz alkolün, yediğimiz yiyeceklerin tüketimi fazla olabileceğinden, gün boyunca içtiğimiz su miktarını arttırmalıyız,

- Ana öğünlerimizde ızgara türlerini, sebze yemeklerini ve bol salatayı tercih etmeliyiz,

- Ara öğünlerimizde meyve, süt, yoğurt tüketmeye dikkat etmeliyiz,

- Yeni yıl gecesi fazla alınan kalorilerle başa çıkmak için hareketli bir gün geçirmeye çalışmalıyız.”