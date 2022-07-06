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‘Yılın adamı’ Erşan Kuneri dönüyor

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Netflix Erşan Kuneri’nin ikinci sezonunu Twitter hesabından duyurdu.
‘Yılın adamı’ Erşan Kuneri dönüyor

Cem Yılmaz’ın, eski porno yıldızı Erşan Kuneri ve arkadaşlarının farklı türlerde film çekerken yaşadığı maceraları anlattığı serinin beklenen ikinci sezonu bu duyuruyla resmiyete kavuşmuş oldu.

Erşan Kuneri’nin ikinci sezonu 2023’te yayınlanacak.

Netflix, Cem Yılmaz’la ortaklığı çerçevesinde ikişer dizi, film ve stand-up’tan oluşan toplam altı projeye imza atacağını da yaptığı basın açıklamasıyla duyurdu. Anlaşma dahilindeki ‘Do Not Disturb’ (Rahatsız Etmeyin) filminin çekimlerinin sonbaharda başlaması planlanıyor.

Netflix’in Türkiye’de en çok izlenen yerli içeriği Erşan Kuneri’yi Cem Yılmaz’ın yazıp yönetti. Başrollerde Cem Yılmaz’ın yanı sıra, Ezgi Mola, Zafer Algöz, Çağlar Çorumlu, Uraz Kaygılaroğlu, Merve Dizdar, Nilperi Şahinkaya ve Bülent Şakrak yer alıyor.

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