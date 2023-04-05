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Yıpranmış bir ilk baskı Harry Potter kitabı 480 bin TL’ye alıcı buldu

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İskoçya'da iki çocuk annesi bir kadın, elindeki ilk baskı bir Harry Potter kitabını açık artırmada rekor fiyatla sattı.
Yıpranmış bir ilk baskı Harry Potter kitabı 480 bin TL’ye alıcı buldu

İskoçya’da yaşayan Holly Hodgart (34) isimli bir kadın, J. K. Rowling’in dünyaca ünlü kitap serisinin ilk kitabı Harry Potter ve Felsefe Taşı’nın 1997’de satın aldığı ve günümüzde oldukça nadir bulunan ilk baskısını açık artırmada tam 481 bin TL’ye (20 bin sterlin) sattı.

Londra müzayede evi Sotheby’s de, gerçek bir ilk baskının “10 9 8 7 6 5 4 3 2 1” seri numarasından ve “1 asa” kelimelerinin tekrarlandığı belirgin baskı hatasından tanınabileceğini açıkladı.

Times’ın haberine göre, Hodgart, “Müzayedeye çıkarıldığında kitabın sırtı yoktu, koruyucu plastiği sıyrılmıştı ve sayfaları sararmıştı. Sonunda bu fiyata satıldığında tamamen şok oldum çünkü ‘Bu şeyi kim isteyecek’ diye düşündüm.” ifadesini kullandı.

Genç kadın, elde ettiği kazançtan ötürü mutlu olduğunu paylaşırken müzayede ücretlerini ödedikten sonra elinde kalacak olan yaklaşık 361 bin TL (15 bin sterlin) olan parayı, iki ve dört yaşındaki çocukları için Avrupa’daki bir Disney gemisinde harcamayı planladığını söyledi.

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