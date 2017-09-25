Yirmi Dakikalık Fırtına

Yeşilova Süper Lig’den düştükten sonra hızla BTM’ye kadar düşmüştü, sonra aynı hızla basamakları birer birer çıkarak tekrar Süper Lig’de oynamaya hak kazandı.

Bu sezon başlangıcında, biraz da sponsoru sayesinde flaş isimlere imza attırarak daha sezon başlamadan spor basınında adından söz ettirmeye başladı.

Dün yıllar sonra bir kez daha Yeşilova’nın Alsancak’taki stadına gittiğimde oldukça erken olmasına rağmen kalabalığı görünce, yapılan transferlerin yerinde olduğunu gözlerimle gördüm. Billy, Lua Lua ve Binya ve Adaleke gerçekten önemli transferler. Böylesi profesyonellerin ülkemizde futbol oynaması hem tribünlere futbolseverleri çekiyor, hem de futbol kalitesine önemli katkı koyuyor.

Tabi bu madalyonun bir yüzü.

Lua Lua, yaşı itibariyle kilolanmış. Yirmi dakika sahada fırtına gibi esti, sonra resmen bitti. Sakat olduğu sürekli kasığını tutmasından belli idi. Sezon ilerledikçe süre alması çoğalırsa, takımına önemli katkı sağlar, bize de klas hareketleri ile zevk verir.

Binya ve Adaleke de çok klas futbolcular. Binya ilk yarıda orta sahada olumlu işler yaptı, ikinci yarıda DTB baskısı karşısında Talat’ın yerine stopere geçti, şanssız bir ikinci sarı ile takımını 10 kişi bıraktı. Adaleke iyi bir sol bek. Yeşilova’ya çok katkısı olacak. Deniz, bu yıldızların arasında kaynadı gitti ama bu biraz da sakatlığından kaynaklandı. Oynadıkça Yeşilova’ya katkı koyacak.

Bill ise beklediğimden çok daha iyi çıktı. Mükemmel ayağa pasları, sonuç alıcı düzgün vuruşu, koşması, yardımlaşması harika idi. Lua Lua ne denli takıma katkı koyar bilmiyorum ama Bill ilk maçında bile beklenenden ötesine imza koydu.

Yeşilova’nın yerlileri özellikle savunmada çok başarılı oldular. Gereksiz yere rakibine vurarak takımını 9 kişi bırakan Cenker, belki profesyonel yabancılardan örnek alır da böylesi çocukça hareketi bir kez daha yapmaz.

Doğan, ilk 20 dakikada Yeşilova fırtınası karşısında iki farklı yenilgiye düşünce bocaladı ama Lua Lua’nın yorulması ile rakip adeta 10 kişi oynamaya başlayınca, dengeyi kurdular. 11’e 11 oynarken farkı bire indirdiler. İkinci yarıda rakip önce 10, sonra da 9 kişi kalınca baskı kurdular ama telaştan ve Yeşilova’nın başarılı savunması ile kaleci Hasan Piro’yu geçemeyince, neredeyse iki eksik oynayan takıma yenileceklerdi. Dua etsinler de Kenan 88 de ustaca bir faul atışı kullandı ve skoru eşitledi.

Doğan’ın yeni transferi olan Adeebite fena bir futbolcu değil ama ya heyecandan, ya da ilk maçın getirdiği telaştan son vuruşları başaramadı. İkinci yarıda Selim onun yerine geçti, o da hücuma destek oldu.

Yeşilova taraftarları ve yöneticileri hakem Ali Özer’e çok tepki gösterdi ama ben hakemin yönetimini beğendim. Stresi yüksek böyle bir maçın altından kalkabildi.