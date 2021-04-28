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YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı'dan Tatar'ın önerilerine ıspastıra'lı tepki

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YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı'dan Tatar'ın önerilerine ıspastıra'lı tepki
YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı'dan Tatar'ın önerilerine ıspastıra'lı tepki

YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı'dan Tatar'ın önerilerine ıspastıra'lı tepki:

İşte o paylaşım:

Geldiğimiz çılgınlık halini düşünün, Denktaş 24 saatliğine tanıyın bizi önerisini masaya koyduğunda herkes temkinli, Denktaş'ın bir bildiği var du bakalım deyen sağ bile destek değil sessiz izleme halindeydi, yani herkesin şuuru açıktı, şimdi masaya bizi tanımasını Güvenlik Konseyine götürün önerisine alkış tufanı kopuyor, anlamak gerçekten imkansız, politik yorum yazmak için hayal gücünün geniş olması gerek başka türlü gerçekten olmaz... örneğin Güvenlik Konseyi daimi üyesi 5 ülkeden 2si senin tarafta 2si gri ama pazarlık halindesin diğeri de karşı ama veto hakkı olmayacak gibi dünya hayal et, belki o zaman bu öneriye politik analiz olur, diğer türlüsü Mulla Hasan'ın gavede ıspastıra oynarken Kıbrıs Sorununu çözmek için peçeteye garalanan öneriye politik analiz yap demektir, zor

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