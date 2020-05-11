YÖK sınavların yüz yüze gerçekleştirilmemesine karar verdi

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre üniversitelerin final sınavları yüz yüze yapılmayacak. Öğrenciler dijital yollarla, ödev ve proje gibi alternatif yöntemlerle final sınavlarını verecek

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerdeki dönem sonu sınavların yüz yüze gerçekleştirilmemesine karar verdi. Bunun yerine sınavların dijital ortamda ya da ödev yoluyla yapılacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada, “Dönem sonu sınavları ile bu eğitim ve öğretim yılına ait diğer sınavların yüz yüze gerçekleştirilmemesine, bu sınavların üniversite yetkili kurullarınca tercih edilecek dijital imkanlar veya ödev, proje gibi alternatif yöntemlerin uygulanarak yapılmasına karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.