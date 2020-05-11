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YÖK sınavların yüz yüze gerçekleştirilmemesine karar verdi

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YÖK'ten yapılan açıklamaya göre üniversitelerin final sınavları yüz yüze yapılmayacak. Öğrenciler dijital yollarla, ödev ve proje gibi alternatif yöntemlerle final sınavlarını verecek
YÖK sınavların yüz yüze gerçekleştirilmemesine karar verdi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerdeki dönem sonu sınavların yüz yüze gerçekleştirilmemesine karar verdi. Bunun yerine sınavların dijital ortamda ya da ödev yoluyla yapılacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada, “Dönem  sonu  sınavları  ile  bu  eğitim  ve  öğretim  yılına  ait  diğer  sınavların  yüz yüze gerçekleştirilmemesine,  bu  sınavların  üniversite  yetkili  kurullarınca  tercih  edilecek  dijital imkanlar veya  ödev,  proje  gibi  alternatif  yöntemlerin  uygulanarak  yapılmasına  karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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