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Yola saçılan paraları toplamak için araçlarından inen sürücüler trafik kazasına neden oldu (video)

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ABD'de zırhlı bir kamyonun kilidi bozulunca otobana dolarlar saçıldı. Sürücüler araçlarını durdurup TIR'ların arasından yürüyerek paraları toplamaya çalışırken trafik kazaları meydana geldi.
Yola saçılan paraları toplamak için araçlarından inen sürücüler trafik kazasına neden oldu (video)

Olay, ABD'nin New Jersey eyaletinde yoğun bir otobanda sabah trafiğinin ortasında meydana geldi.

Çok sayıda araç sürücüsü yola çıkıp banknotları toplamaya çalışırken, iki kaza meydana geldi.

İnternete yüklenen çok sayıda videoda, araçlarından inmiş sürücüler uçuşan paraları toplamaya çalışırken görülüyor.

O sırada olay yerinde olan Danielle Shah yaşananları, "İnsanları parayı görünce biraz delirdi. Arabalarından çıkanların hiçbir şey umurunda değildi. Arabaları otobanın ortasında bıraktılar. Trafiği kilitlediler" diye anlattı.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, araçlarından inenlerin bazılarının paralarını polislere teslim ettiği belirtildi.

 

Kamyondan dökülen paranın miktarı ise bilinmiyor.

Polis açıklamasına göre paralar, bankalara güvenli lojistik desteği sunan Brinks adlı şirkete ait bir kamyonun kapı kilidinin bozuk olması sonucu yola saçıldı.

Mayıs ayında aynı şirkete ait bir kamyonun iki arka kapısı açılmış ve 6 bin dolar yola saçılmıştı.

 

 

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