  • BIST 100.216
  • Altın 279,320
  • Dolar 5,7628
  • Euro 6,3918
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Yonca kavşağı yanında kaza! Yaralılar var! (GÜNCELLENDİ)

» »
Yonca kavşağı yanında kaza! Yaralılar var!
Yonca kavşağı yanında kaza! Yaralılar var! (GÜNCELLENDİ)

Saat 20:30 raddelerinde 1001 Çeşit Airport Mall yakınlarında 2 aracın yüz yüze çarpışmasıyla meydana gelen kazada yaralıların olduğu bildirildi.

Saat 20.30 sıralarında, Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu üzerinde, Ersel NOR (E-50), 119 promil alkollü içki tesiri altında yönetimindeki CN 446 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada yonca kavşağını geçtikten sonra önünde aynı istikamete doğru seyreden Mehmet TOSUN (E-35) yönetimindeki PM 049 plakalı aracın arka kısmına çarpmıştır.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre çarpmanın etkisiyle her iki araç orta refüjü ayıran beton bariyerlere çarpıp durmuştur. Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ve PM 049 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Sevim KOLOZALİ (K-35) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

buyukkazasonicres-001.jpg

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İskele’de yarın elektrik kesintisi olacak21 Ekim 2019 Pazartesi 15:10
  • Karpaz'da yağmur yağdı, 10 dakika arayla 2 kaza meydana geldi (GÜNCELLENDİ)20 Ekim 2019 Pazar 15:03
  • İskele’de kış hazırlıkları sürüyor: 2 sokağa daha yağmur suyu drenaj hattı döşeniyor18 Ekim 2019 Cuma 13:50
  • Eroğlu: “UBP Parti Meclisi’nin belirleyeceği Cumhurbaşkanı adayı için elimden geleni yapacağım”17 Ekim 2019 Perşembe 17:51
  • İskele Balıkçı Barınağı görenleri şaşırtıyor!17 Ekim 2019 Perşembe 12:41
  • İskele’de bine yakın vatandaşa evde sağlık hizmeti veriliyor16 Ekim 2019 Çarşamba 11:44
  • İskele Polis Müdürlüğü’ne ait telefon hatlarındaki arıza giderildi11 Ekim 2019 Cuma 11:18
  • Sennaroğlu: "Cumhurbaşkanlığı makamına yapılan taşkınlıklar için özür dileyecektim. Randevu alamadım"05 Ekim 2019 Cumartesi 20:04
  • Akıncı Büyükkonuk Eko Güne katılmayacağını açıkladı!05 Ekim 2019 Cumartesi 14:52
  • Belediye aracı haciz edilen Başkan Belediye'ye eşekle gitti!04 Ekim 2019 Cuma 09:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti