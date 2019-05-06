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YSK’nın İstanbul kararı sonrası Binali Yıldırım’dan açıklama

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Yıldırım, “Karar İstanbul’umuz için hayırlı ve güzel sonuçlara vesile olsun inşallah.” dedi.
YSK’nın İstanbul kararı sonrası Binali Yıldırım’dan açıklama

Türkiye AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Yüksek Seçim Kurulunun İstanbul seçimlerini iptal etmesinin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Yıldırım, “Karar İstanbul’umuz için hayırlı ve güzel sonuçlara vesile olsun inşallah.” dedi.

“YSK’NIN RESMİ AÇIKLAMASINDAN SONRA KAPSAMLI BİR AÇIKLAMA YAPACAĞIM”

İşte Yıldırım’ın yaptığı açıklama:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin tekrarlanacağı yönünde YSK kararı kamuoyuna duyuruldu. YSK’nın resmi açıklamasından sonra kapsamlı bir değerlendirme yapacağım. Karar İstanbul’umuz için hayırlı ve güzel sonuçlara vesile olsun inşallah.

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