Yunanistan başbakanı Miçotakis’ten üstü kapalı Türkiye eleştirisi

Yunanistan Başbakanı Miçotakis Ege'de bulunan Gavdos adasında yaptığı temaslarda açıklamalarda bulundu. Miçotakis üstü kapalı bir şekilde Ankara'ya mesaj verdi.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim devam ederken Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis bazı açıklamalarda bulundu.

Üstü kapalı olarak Türkiye’ye mesaj veren Miçotakis, “Yunanistan egemenlik haklarının sorgulanmasını kabul edemez. Gavdos’un batısında doğal gaz çıkarılması için incelemelere başlıyoruz. Komşu ülkelerden Yunanistan’la verimli müzakereler gerçekleştirmesi çağrısını yapıyorum, aynı Mısır ve Libya gibi” dedi.

Miçotakis diplomasi ve barışçıl yollarla anlaşmazlıkların çözülmesi gerektiğini ve bunu daha önce İtalya ve Mısır’la yaptıklarını da dile getirdi.