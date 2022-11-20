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Yunanistan Genelkurmay Başkanı Floros, Türkiye’yi tehdit etti

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Türkiye, Suriye ve Irak'a hava operasyonu düzenlerken Yunanistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Konstantinos Floros yaptığı açıklamada Türkiye’yi tehdit etti.
Yunanistan Genelkurmay Başkanı Floros, Türkiye’yi tehdit etti

Yunanistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Konstantinos Floros ülkede düzenlenecek olan Silahlı Kuvvetler Günü kutlamaları nedeniyle yaptığı konuşmada Türkiye'ye göndermelerde bulundu.

Orgeneral Konstantinos Floros, ülkelerine savaş açmayı düşünenlerin yeni bir ‘Maraton’la karşı karşıya kalacağına işaret etti.

Türkiye’nin açıklamalarına ve Türkiye’deki üst düzey analistlerin Ankara’nın Suriye ve Kuzey Irak’taki operasyonunun “Yunanistan’a bir mesaj” olduğu yönündeki açıklamalarına vurgu yapan Floros, bu sözlerinin Türkiye’ye dolaylı bir yanıt olduğunu belirtti.

“NE ZAMAN İSTERLERSE GELMEYE KARAR VERİRLER”

Yunanistan'ın önde gelen yayın organlarından protothema.gr haber sitesinin okuyucularına duyurduğu haberde, “Yüksek moral, profesyonellik, kararlılık, sarsılmaz irade ama her şeyden önce silahlarınızın gücü ve ruhunuzun ateşi, bizi kim tehdit ederse etsin, Yunanistan’ın güçlü, özgür ve bağımsız kalacağının en iyi garantisidir. Ne zaman isterlerse gelmeye karar verirler” ifadelerini kullandı.

“BARIŞ İÇİN ÇALIŞIYORUZ AMA…”

Floros konuşmasının devamında ise “Barış istiyoruz ve bunun için çalışıyoruz, ama kim ‘gelmek’ gibi ölümcül bir hata yaparsa, yeni bir Maraton, yeni bir Salamis ve yeni bir 731 ile karşı karşıya kalacağını önceden bilsin. Eminim ki her bir Yunanlı geçmişte pek çok kez olduğu gibi ülkesini korumak için iyi mücadele verecek. Bir toprak zerresi için, bir kaya için, bir Yunan taşı için bile… Çünkü biz onlara sahip olmak için ağır bir bedel ödedik” dedi.

Silahlı Kuvvetler subaylarına seslenen Genelkurmay Başkanı, “Ülkemizi savunma cesareti bize atalarımızdan kaldı ve herkes tarafından biliniyor” dedi.

Floros'un bahsettiği Maraton: Yunanistan’a birinci Pers saldırısı sırasında, MÖ 490 yılında Platea’dan gelen destek birliğiyle takviye edilmiş Atina kuvvetleri ile General Datis komutasındaki Ahameniş Ordusu arasında Maraton Ovası’nda gerçekleşen bir muharebe.

Pers Ordusu’nun yenilebileceğini gören Yunanlar, Perslere karşı daha bir özgüvenle savaşmıştır.

Yunanlılar, Perslere karşı alınan zaferin bir bakıma Maraton Muharebesi ile başladığına inanmaktadır.

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