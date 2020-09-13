Yunanistan Oruç Reis’in Türkiye’ye dönmesinden memnun

Yunanistan hükümet sözcüsü Stelios Petsas, Sky News’e yaptığı açıklamada, geminin bölgeden ayrılmasını olumlu bir adım olarak nitelendirdi.

Ankara ile Atina arasında çıkan anlaşmazlığın odağında yer alan Oruç Reis sismik araştırma gemisi iki ülke arasında NATO nezdinde başlayan müzakereler çerçevesinde dün Antalya Limanı’na geri döndü



Yunanistan hükümet sözcüsü Stelios Petsas, bugün Sky News’e yaptığı açıklamada, geminin bölgeden ayrılmasını olumlu bir adım olarak nitelendirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo dün Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne yaptığı ziyarette Türkiye’yi Doğu Akdeniz’de gerginlik yaratan faaliyetleri durdurmaya çağırarak, “Bölgedeki ülkeler güvenlik, enerji kaynakları ve denizlerle ilgili konuları diplomatik yolla ve barışçıl şekilde çözmeliler” dedi.



Pompeo, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ve Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides ile görüşmesinin ardından Lefkoşa'da gazetecilere verdiği demeçte Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de yürüttüğü faaliyetlerden ABD’nin derin endişe duyduğunu dile getirdi.



Pompeo ayrıca, “Askeri gerilimin tırmanması, transatlantik ülkelerin birliğinde bölünme görmek isteyen düşmanlar dışında kimseye yardımcı olmayacak” şeklinde konuştu.



Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim artarken, her iki ülke de Doğu Akdeniz’de hidrokarbon kaynakları açısından zengin olduğuna inanılan aynı bölgede sondaj yapma hakkını talep ediyor.