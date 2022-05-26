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Yunanistan Rusya'ya doğal gaz için çok yüksek bedeller ödediğini belirtti

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Yunanistan ekonomisine ve bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Yunanistan Rusya'ya doğal gaz için çok yüksek bedeller ödediğini belirtti

İsviçre’nin Davos kasabasındaki Dünya Ekonomi Forumu kapsamında Borge Brende’nin sorularını özel oturumda yanıtlayan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Yunanistan ekonomisine ve bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Miçotakis, Avrupa Birliği’nin (AB), Rusya hidrokarbon kaynaklarına olan bağımlılığından bir an evvel kurtulması gerektiğini belirterek yenilenebilir enerji kaynaklarına vurgu yapılıp enerji çeşitliliğinin artırılması gerektiğini savundu.

“Rusya’ya aşırı yüksek gaz bedeli ödüyoruz”

AB’nin toplu doğal gaz alımı yapması gerekliliğine inandığını ifade eden Miçotakis, “Rusya’ya doğal gaz için astronomik ücretler ödüyoruz. Bunlar gaz piyasasının gerçeklerini yansıtmıyor.” dedi.

Miçotakis, Ukrayna savaşının ardından AB’nin savunmaya daha çok eğilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Daha çok harcamamız gerek ancak daha akıllıca harcamalıyız. Savunma sistemlerimize bakmalıyız, daha çok müşterek çalışma imkanlarına sahip olmalıyız.” değerlendirmesinde bulundu.

Yunanistan’ın, AB’nin stratejik bağımsızlığından yana olduğunu belirten Kiryakos Miçotakis, “Avrupa’nın NATO’nun katılımı olmaksızın kendi kendine hareket etmesi gereken zamanlar olacaktır.” ifadesini kullandı.

Miçotakis, AB’nin kendi savunmasını güçlendirmesinin, NATO’nun da güçlenmesi anlamına geleceğini söyledi.

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