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Yunanistan turist kabul edeceği 29 ülkeyi açıkladı, listede olmayan tek komşusu Türkiye

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Yunanistan turist kabul edeceği 29 ülkeyi açıkladı, listede olmayan tek komşusu Türkiye
Yunanistan turist kabul edeceği 29 ülkeyi açıkladı, listede olmayan tek komşusu Türkiye

Yunanistan 15 Haziran'dan itibaren turist kabul edeceği ülkelerin listesini açıkladı.

29 ülkenin arasında Yunanistan'ın komşuları Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Bulgaristan yer alırken Türkiye bulunmuyor.

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İngiltere, İtalya, İspanya ve Fransa'da yaşayanlar da Yunanistan'a giremeyecek.

Yunanistan'ın izin verdiği ülkeler şöyle:

Almanya, Avusturya, Danimarka, Norveç, Kıbrıs, İsrail, İsviçre, Japonya, Malta, Bulgaristan, Çin, Hırvatistan, Avustralya, Yeni Zelanda, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Estonya, Letonya, Lübnan, Litvanya, Macaristan, Güney Kore, Sırbistan, Karadağ, Romanya, Slovenya, Slovakya, Çekya ve Finlandiya.

Salgının başlangıcında sert önlemler alan Yunanistan, vaka ve ölüm sayılarını diğer ülkelere kıyasla düşük tutmayı başarmıştı.

Ekonomisi büyük oranda turizme bağlı ülke, yaz sezonunda olabildiğince turist çekerek 2008 krizinden beri zor günler yaşayan ekonomisine soluk aldırmak istiyor.

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