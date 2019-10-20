Yunanistan, yaralı 22 sığınmacıyı zorla Türkiye'ye geri gönderdi

Yunan polisinin ateş açması ve otobüslerinin devrilmesi üzerine yaralanan Afganistan, Pakistan ve Sri Lanka uyruklu 22 sığınmacının Yunanistan'da zorla bota bindirilerek Türkiye'ye gönderildiği ifade edildi. Otobüsün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, yaralı halde jandarma ekipleri tarafından bulunan sığınmacılar, Edirne’de tedaviye alındı.

Türkiye’de bulunan Afganistan, Pakistan ve Sri Lanka uyruklu 44 sığınmacı, Sırbistan'a gitmek için kişi başı 3 bin Euro karşılığında yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçti. Yunanistan’da kendileri için tutulan otobüse binen sığınmacılar, yaklaşık 1 saat ilerledikten sonra polis tarafından durdurulmak istendi. Otobüs sürücüsünün 'dur' ihtarına uymayıp yola devam etmesi üzerine Yunan polisi otobüse ateş açtı. Açılan ateş üzerine sürücüsünün kontrolünden çıkan otobüs devrildi.

Otobüsün devrilmesiyle, otobüste bulunan 2 kişi hayatını kaybederken, 22 kişi de yaralandı. Yara almadan kurtulanlar olay yerinden kaçtı. Yaralılar, anlatılanlara göre Yunan polisi tarafından Türkiye sınırına getirilerek Meriç Nehri üzerinden zorla Türkiye’ye gönderildi. Türkiye'ye gönderilen 22 sığınmacı, Edirne’nin Meriç ilçesine bağlı Kadıdondurma köyünde yaralı halde buldu. Vücutlarının çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan yaralı sığınmacılar, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Keşan ve Uzunköprü Devlet Hastanelerinde tedaviye alındı.

"2 kişi öldü, bizi yaralı halde Türkiye'ye gönderdiler"

Yaralılardan Uzunköprü Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Afganistanlı Abdülvahap Nasari (17), Yunan polisinin kendilerini yaralı halde botla Türkiye'ye gönderdiğini belirterek, "Yunan polisi otobüse ateş etti ve araç devrilerek kaza yaptık. Olay yerinde 12 ve 63 yaşındaki Afganistanlı öldü. Ambulans kaza yerine çok geç geldi. Bizi aç susuz saatlerce beklettiler. Daha sonra Yunan polisi bizi yaralı halde bota bindirip Türkiye'ye zorla gönderdi. Türkiye'de bize iyi davrandılar. Bize hastaneye getirdiler. Türkler çok iyi Allah Türklerden razı olsun" dedi.

Omzundan yaralanan Şevket Muhammet (19) ise "Yunan polisi bizi botlara bindirip sudan zorla geri gönderdi. Türk jandarması bizi burada buldu ve çok iyi davrandı. Yunanlar kafir, Türkiye Müslüman ve bize çok yardım ettiler. Bir daha Avrupa'ya gitmeyeceğim. Türkiye'ye teşekkür ederim" diye konuştu.

Durumları iyi olduğu belirtilen yaralıların tedavisi sürüyor.