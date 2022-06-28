Yunanistan’da 4 noktada orman yangını

Yunanistan’ın Attika bölgesi, Eğriboz Adası, Aynoroz Yarımadası ve Selanik’te orman yangını çıktı. Ortodokslar için kutsal sayılan Aynoroz Yarımadası'dan yangın çıkan noktalar arasında yer alıyor.

Yaz mevsiminin gelmesi ile Yunanistan'da orman yangınları yeniden başladı. Yunanistan İçişleri Bakanlığı Sivil Koruma Genel Sekreterliği tarafından yapılan açılamada, Attika bölgesi, Eğriboz Adası, Aynoroz Yarımadası ve Selanik'te çıkan orman yangınları ile mücadele edildiği aktarılarak, söz konusu bölgelerde toplam 2 Bin 755'in tahliye edildiği ifade edildi.

Açıklamada, Korint, Kandiye ve Lassithi kentleri ile Sisam Adası, Sakız Adası ve İpsara Adası'nın da turuncu risk alanı içinde olduğu belirtildi.

Yangın durumunda vatandaşların acilen 199'u arayarak itfaiyeye haber vermelerini isteyen İçişleri Bakanlığı, risk altındaki bölgelerde erken tedbir amacı ile insansız hava araçları uçurmaya başladığını bildirdi.

İnsansız hava araçlarının riskli bölgelerde uçarak kurumuş çalılık alanlar, temizlenmemiş bahçeler ve kuru arazileri tespit edeceğini açıklayan Yunanistan İtfaiye Teşkilatı, gelen fotoğraflar ışığında bu bölgelerde temizlik çalışmaları ve yerel halkı bilgilendirme faaliyetleri yapacak.

ORTODOKSLAR İÇİN KUTSAL SAYILIYOR

Ortodoks Yunan Kilisesi'ne ait olan Aynoroz Özerk Bölgesi’nde çıkan yangına, yüzden fazla itfaiyeci ve Yunan İtfaiye Teşkilatına bağlı 35 araç, 2 uçak ve 1 helikopter müdahale edildiği bildirilirken, Unesco Dünya Mirası listesinde yer alan Aynoroz Dağı eteklerinde 28 adet manastır ve kutsal mabet bulunuyor. Aynoroz Özerk Bölgesi’nin başkenti Kariye'de ise din adamlarından oluşan sivil bir gözlem ekibi de kurulduğu aktarıldı.

KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ

Atina merkezli Metron Analysis tarafından yapılan ankete göre, katılan 10 kişiden 7'si, yangınların bazı çıkarlar nedeniyle kundaklama sonucu olduğuna inandığı ortaya çıktı. Katılımcıların yarısından fazlası ise yangınları rüzgar türbinlerine bağlıyor. Ankete katılanlar iklim değişikliği sorununu kabul ediyor, ancak sebep olarak ilk 10'da görmüyor. Söz konusu anket geçtiğimiz nisan ayında, 2 bin kişilik bir örnek grup üzerinde gerçekleştirildi.