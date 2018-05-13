  • BIST 101.852
  • Altın 182,930
  • Dolar 4,2953
  • Euro 5,1310
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAİşte Google'da Kıbrıs ile ilgili en çok aranan şey

“Yüreklere Dokun, Alkış-La” etkinliği Girne’de yapıldı

» »
10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen “Yüreklere Dokun, Alkış-La” etkinliği önceki akşam Girne’de yapıldı.
“Yüreklere Dokun, Alkış-La” etkinliği Girne’de yapıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, gecedeki konuşmasında Engelsiz Yaşam Evi projesinde ikinci etaba gelindiğini de açıklayarak, “Tüm engelleri aşarak projeyi hızlandıracağız” dedi.  Çeler, Mağusa’daki Down Cafe’yi şehir içine yakın bir yere taşımayı, Girne’de de özel gereksinimli gençlere çalışma fırsatı verecek benzer bir cafe açmayı hedeflediklerini de açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı organizasyonunda, Girne Belediyesi ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi iş birliğinde sponsor firmaların da katkılarıyla gerçekleşen etkinliğe Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, gecede Girne, Güzelyurt ve Gazimağusa’da faaliyet gösteren 18 Yaş Üstü Engelli ve Rehabilitasyon merkezlerindeki gençlerinin gösterileri oldu. Girne 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi gençlerine halk dansları gösterisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler de eşlik etti. Etkinlik Stüdyo 21’in dans gösterisiyle başladı. 

BENTER

İlk sözü alan Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter, iki yıl içinde vakıflara 10 engelli gencin istihdam edildiğini, gençlerin görevlerini başarıyla yerine getirdiğini belirtti. Benter, “Biz görevimizi yapar ve özel gereksinimli arkadaşlarımıza fırsat verirsek herhangi bir vatandaştan daha da verimli olabilirler” dedi. İbrahim Benter, organizasyonda kendilerine bu fırsatı veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na da teşekkür etti.

ÇELER

Organizasyona ev sahipliği yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, etkinliği düzenlemekten ve katılımın yoğun olmasından büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Bakan olmadan önce 2009 -2010 yıllarında Girne 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi’ndeki gençlere halk dansları dersi verdiğini anımsatan Çeler, özel gereksinimli gençlere doğru eğitim ve fırsatlar verilmesi halinde her şeyi başarabileceklerini vurguladı.

Özel gereksinimli gençlerin, yaptıklarını toplumla paylaşmayı ve alkışlamayı çok sevdiğini dile getiren Çeler, etkinliğin adını bundan hareketle “Yüreğini koy, alkış-la” olarak belirlediklerini anlattı. Çeler, göreve geldikten sonra, sosyal hizmetler konusunda neler yapılabileceği, bu hizmetlerin üzerine yeni neler konulabileceği konusunda bürokratlarıyla çalışma başlattıklarını da belirtti.

Engelli bireylerin anne ve babalarının en büyük kaygısının “Bizden sonra evlatlarımıza kim, nasıl bakacak” olduğunu ifade eden Çeler, “İşte onun sorumlusu biziz, devlettir, bakanlıktır, sosyal hizmetlerdir, toplumun bütünüdür dedi.
Zeki Çeler, geçmiş dönemde başlatılan Engelsiz Yaşam Evi projesinde ikinci etaba gelindiğini ifade ederek, Engelsiz Yaşam Evi projesinde maddi manevi bürokratik tüm engelleri aşarak hızlandıracaklarını ve bir an önce hayata geçireceklerini vurguladı.

Bu projeyle ailelerin evlatları konusunda duydukları endişeleri ortadan kaldırmayı hedeflediklerini söyleyen Çeler, bunun bakanlığın en büyük görevlerinden biri olduğuna vurgu yaptı. Çeler, Mağusa’daki Down Cafe’yi şehir içine yakın bir yere taşımayı, Girne’de de özel gereksinimli gençlere çalışma fırsatı verecek benzer bir cafe açmayı hedeflediklerini de açıkladı.

Çeler bu organizasyonun gerçekleşmesine katkı koyan herkese teşekkür etti. Gecede, Girne 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi kozan dansı, Breeze of TMK Hip Hop gösterisi, Güneşköy  18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi, Engelsiz Işıklar Ritim Grubu gösterisi,  Lefkoşa Türk Belediyesi Engelsiz Dans Okulu  hip hop dans gösterisi, Mağusa İrfan Nadir  18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi, maniler, Breeze of TMK Tango gösterisi ve Unity Crew dans gösterisi yer aldı.

Gecede, organizasyona kaktı koyanlara teşekkür belgeleri ve özel gereksinimli bireylerin eserleri olan anı objeleri sunuldu. Gece, “O Ses Türkiye” birincisi Lütfiye Özipek ve orkestrası, ardında da Avustralyalı sanatçı Faydee konser verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Girne’de şüpheli ölüm!08 Mayıs 2018 Salı 15:34
  • Girne Belediyesi, üstü açık turist otobüsünün seferlerini başlattı07 Mayıs 2018 Pazartesi 11:02
  • Girne'de balık avlamaya gitti, döndüğünde...07 Mayıs 2018 Pazartesi 09:56
  • Girne’de bugün festival var05 Mayıs 2018 Cumartesi 12:48
  • Güngördü, Uluslararası Down Sendromu Federasyonu’nu kabul etti03 Mayıs 2018 Perşembe 16:18
  • Son Dakika: Girne Dağyolunda yine kaza03 Mayıs 2018 Perşembe 16:12
  • Dikkat bu yerlerde elektirik kesintisi var02 Mayıs 2018 Çarşamba 18:34
  • Doğanköy’de kaza… 1 ölü 1 ağır yaralı30 Nisan 2018 Pazartesi 09:11
  • Güngördü Kadınlar Birliği Girne şube açılışına katıldı29 Nisan 2018 Pazar 12:56
  • Şişede durduğu gibi durmadı. 7 Sürücü trafikten men28 Nisan 2018 Cumartesi 11:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti