Yurt dışına giden İngiliz vekillere ‘cinsel ilişki şantajı’ uyarısı

İngiltere’den bazı milletvekillerinin yurt dışına düzenlenen diplomatik gezilerde alkolün dozunu kaçırıp uygunsuz davranışlarda bulunduğu ve seks işçileriyle beraber olduğu haberleri parlamentoyu alarm durumuna geçirdi.

İngiltere'de yurt dışına iş gezisi için giden milletvekillerine “cinsel ilişki tuzağı” kurulabileceği endişesi tartışma yarattı.

The Times gazetesinin haberine göre, İngiltere'de Parlamentonun alt ve üst kanadı Avam ve Lordlar Kamaralarında partiler arası parlamento grubu APPG'ye bağlı vekillerin, “diktatörlükle yönetilen bir ülkeye” yaptıkları gezide otel odalarında seks işçileri bulduğu haberleri endişeye yol açtı. Vekillerin bu durumdan odalarına girdiklerinde haberdar oldukları belirtilirken, bu durum bazı ülkelerin İngiliz vekillere şantaj yapma olasılığıyla ilgili endişeleri arttırdı.

Konu, üyelerin sık sık yurt dışına diplomatik geziler düzenlediği APPG içinde kontrol mekanizmasının zayıf olduğu yönünde eleştirilere de neden oldu.

Öte yandan bir İngiliz vekilin “müttefik bir ülkeye” yaptığı gezide sürekli genç kadın stajyerlere uygunsuz tekliflerde bulunduğu iddiaları da gündeme geldi.

Bir kaynak, “Bir düşman ülke bazı uygunsuz olaylara ilişki fotoğraflar elde ederek bunu bir amaç için kullanabilir” dedi. Bir başka kaynak da özellikle otoriter ve Batı'yla arası bozuk ülkelere düzenlenen gezilerde dikkatli olunması gerektiğini kaydetti.

‘RUS KADINLARA DÜŞKÜN VEKİLLER’

Politico sitesi, bu ay başında bazı İngiliz vekillerin yurt dışı seyahatlerinde alkolün dozunu kaçırdıkları ve uygunsuz davranışlar sergiledikleri iddialarını gündeme getirmişti. Yapılan bir araştırmada, bazı erkek vekillerin gittikleri ülkelerden kadınlarla tanışmak istedikleri, bazılarının da sık sık sarhoş olarak yerel diplomatları rahatsız ettiği ortaya çıkmıştı.

İngiliz İşçi Partisi'nden bazı vekillerin özellikle “Rus kadınları” ile ilgilendiği ve seks işçilerinin de olduğu partilere katıldığı yönünde iddialar tartışma yaratmıştı. Bir Muhafazakar vekil de Çin'e gezisinde seks işçisiyle birlikte olmakla suçlanmıştı.

700 kişilik APPG'nin 130'dan fazla üyesi, belirli ülkelerle ilişkiler üzerine çalışıyor ve yurt dışına yaptıkları gezilerin tüm masrafları devlet tarafından ödeniyor. Vekiller, bu gezilerin diplomatik ilişkilerin geliştirilmesi açısından çok önemli olduğunu savunuyor.